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Ciprus

Kétéves kisfiú zuhant ki egy szálloda ablakából – az apa bűnösnek vallotta magát

1 órája
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Bűnösnek vallotta magát egy brit férfi, akinek kétéves fia júliusban kizuhant egy páfoszi hotel negyedik emeletéről. A ciprusi szálloda területén történt tragédia pontos körülményeiről eltérő állítások hangzottak el, az apára pedig akár négy év szabadságvesztést is kiszabhatnak.
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Ciprusablakbalesetgyermekhalálszálloda

Joshua Foster július 12-én a családjával a ciprusi Páfoszban található King Evelthon Beach Hotel and Resortban tartózkodott, amikor kétéves fia kizuhant a negyedik emelet egyik ablakából és életét vesztette. A 37 éves brit férfit a tragédia után őrizetbe vették. A ciprusi szálloda vendégeként ott tartózkodó Foster kedden a páfoszi bíróságon bűnösnek vallotta magát abban, hogy meggondolatlan, felelőtlen vagy veszélyes cselekményével halált okozott. Az ügyben október 5-én folytatódik az eljárás.

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A ciprusi szálloda biztonsága a tragédia után nagy figyelmet kapott
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Vitatott, hogyan zuhant ki a gyermek a ciprusi szálloda ablakból

A tragédia pontos körülményeiről eltérő állítások jelentek meg. Foster szerint a család a liftre várt, hogy vacsorázni induljon a szálloda éttermébe, amikor kisfiát egy ablakpárkányra ültette.

Egy korábbi bírósági meghallgatáson ugyanakkor elhangzott, hogy az apa a zuhanás előtt egyik oldalról a másikra hintáztathatta a gyermeket. Foster ezt az állítást a beszámolók szerint tagadja. 

A nyomozók azt is lehetségesnek tartják, hogy a férfi nem vette észre, hogy az ablak nyitva volt. A The Sun szerint a gyermek egy mintegy 1,2 méter magas tolóablakon keresztül zuhant ki.

Az apa el akarja kerülni a hosszadalmas tárgyalást

Foster a letartóztatása után nyolc napot töltött börtönben, majd 25 750 font óvadék ellenében hazautazhatott Nagy-Britanniába, hogy részt vegyen fia temetésén.

Ügyvédje, Alexandros Alexandrou korábban humanitárius okokra hivatkozva azt kérte a ciprusi főügyésztől, hogy szüntessék meg az eljárást, ezt azonban elutasították.

Az ügyvéd szerint Foster azért vallotta magát bűnösnek, hogy elkerülje a hosszadalmas tárgyalást, és családjának ne kelljen a bíróság előtt ismét átélnie a gyermek halálának körülményeit. Alexandrou közölte, védence számára az a legfontosabb, hogy visszatérhessen a családjához.

A férfit a vád alapján legfeljebb négy év szabadságvesztésre ítélhetik. Ügyvédje szerint ugyanakkor korábbi, hasonló ügyekben pénzbírságot vagy felfüggesztett szabadságvesztést is kiszabtak.

Korábban is történtek halálesetek a ciprusi szállodában

A King Evelthon Beach Hotel and Resort biztonsága a történtek után ismét figyelmet kapott. A The Sun szerint 2022 óta három brit turista vesztette életét a szállodában.

A 21 éves Ben Woods 2022 júliusában fulladt meg a hotel medencéjében, míg a hatéves Ruaridh Nairne 2024-ben ugyancsak vízbe fulladt a szállodában.

Antonis Sivitanidis, a hotel vezérigazgatója a biztonsággal kapcsolatos vendégpanaszokat nem kívánta kommentálni. Közölte ugyanakkor, hogy a szálloda rendelkezik minden szükséges engedéllyel, megfelel az előírásoknak és biztonságos a vendégek számára. A hotel részvétét fejezte ki az érintett családoknak.

 

 

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