Kétéves kisfiú zuhant ki egy szálloda ablakából – az apa bűnösnek vallotta magát

Joshua Foster július 12-én a családjával a ciprusi Páfoszban található King Evelthon Beach Hotel and Resortban tartózkodott, amikor kétéves fia kizuhant a negyedik emelet egyik ablakából és életét vesztette. A 37 éves brit férfit a tragédia után őrizetbe vették. A ciprusi szálloda vendégeként ott tartózkodó Foster kedden a páfoszi bíróságon bűnösnek vallotta magát abban, hogy meggondolatlan, felelőtlen vagy veszélyes cselekményével halált okozott. Az ügyben október 5-én folytatódik az eljárás.
Vitatott, hogyan zuhant ki a gyermek a ciprusi szálloda ablakból
A tragédia pontos körülményeiről eltérő állítások jelentek meg. Foster szerint a család a liftre várt, hogy vacsorázni induljon a szálloda éttermébe, amikor kisfiát egy ablakpárkányra ültette.
Egy korábbi bírósági meghallgatáson ugyanakkor elhangzott, hogy az apa a zuhanás előtt egyik oldalról a másikra hintáztathatta a gyermeket. Foster ezt az állítást a beszámolók szerint tagadja.
A nyomozók azt is lehetségesnek tartják, hogy a férfi nem vette észre, hogy az ablak nyitva volt. A The Sun szerint a gyermek egy mintegy 1,2 méter magas tolóablakon keresztül zuhant ki.
Az apa el akarja kerülni a hosszadalmas tárgyalást
Foster a letartóztatása után nyolc napot töltött börtönben, majd 25 750 font óvadék ellenében hazautazhatott Nagy-Britanniába, hogy részt vegyen fia temetésén.
Ügyvédje, Alexandros Alexandrou korábban humanitárius okokra hivatkozva azt kérte a ciprusi főügyésztől, hogy szüntessék meg az eljárást, ezt azonban elutasították.
Az ügyvéd szerint Foster azért vallotta magát bűnösnek, hogy elkerülje a hosszadalmas tárgyalást, és családjának ne kelljen a bíróság előtt ismét átélnie a gyermek halálának körülményeit. Alexandrou közölte, védence számára az a legfontosabb, hogy visszatérhessen a családjához.
A férfit a vád alapján legfeljebb négy év szabadságvesztésre ítélhetik. Ügyvédje szerint ugyanakkor korábbi, hasonló ügyekben pénzbírságot vagy felfüggesztett szabadságvesztést is kiszabtak.
Korábban is történtek halálesetek a ciprusi szállodában
A King Evelthon Beach Hotel and Resort biztonsága a történtek után ismét figyelmet kapott. A The Sun szerint 2022 óta három brit turista vesztette életét a szállodában.
A 21 éves Ben Woods 2022 júliusában fulladt meg a hotel medencéjében, míg a hatéves Ruaridh Nairne 2024-ben ugyancsak vízbe fulladt a szállodában.
Antonis Sivitanidis, a hotel vezérigazgatója a biztonsággal kapcsolatos vendégpanaszokat nem kívánta kommentálni. Közölte ugyanakkor, hogy a szálloda rendelkezik minden szükséges engedéllyel, megfelel az előírásoknak és biztonságos a vendégek számára. A hotel részvétét fejezte ki az érintett családoknak.