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coca cola

Új ízzel rukkolt elő a Coca-Cola – nem győzött meg mindenkit az ünnepi újítás

26 perce
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Még a halloween előtt megérkezett a Coca-Cola idei karácsonyi újdonsága: az ünnepi, krémes vaníliaízű üdítő szeptember 30-tól kapható az Egyesült Királyságban.
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coca colavaníliás cocaíz

A Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla az eredeti, jól ismert kólaízt lágy, krémes vaníliás aromával egészíti ki. A limitált kiadás hagyományos cukros és cukormentes változatban is a boltokba került.

Coca-Cola
Új ízzel lepte meg vásárlóit a Coca-Cola karácsony előtt

Krémes vaníliás Coca-Cola érkezett a boltokba

Az ünnepi íz először 2025 novemberében jelent meg az Egyesült Államokban, ahol öt év után ez volt a márka első új karácsonyi ízesítése. A palackok és dobozok különleges csomagolást kaptak: a vaníliára utaló színek mellett lágyfagylaltot idéző motívum is megjelenik rajtuk.

A közösségi médiában sokan már a hivatalos brit megjelenés előtt jelezték, hogy szeretnék kipróbálni. Akik korábban Amerikában kóstolták, a hagyományos vaníliás kólánál krémesebbnek, inkább krémszódára emlékeztetőnek írták le.

Nem mindenkit győzött meg azonban az újdonság: néhány vásárló inkább a korábbi fahéjas ízesítés vagy az eredeti vaníliás Coca-Cola visszatérésének örült volna. Arról egyelőre nincs információ, hogy az ünnepi termék az Egyesült Királyságon kívül más európai országokban is megjelenik-e.

 

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