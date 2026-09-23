Fel sem ismerte a Coldplay énekesét az utcazenész, aki azt hitte, egy járókelő csatlakozott hozzá - videó

Különös jelenet játszódott le pénteken a londoni Trafalgar Square-en: Hanny Junee éppen a Coldplay híres slágerét, a Viva la Vidát játszotta, amikor egy férfi odalépett hozzá, és bekapcsolódott az éneklésbe. Az utcazenésznek azonban fogalma sem volt róla, hogy maga Chris Martin, a Coldplay frontembere áll mellette – írja a Musicradar.

Chris Martin, a Coldplay frontembere

Fotó: THIAGO GOMES / AFP

Ennek a fickónak elképesztő energiája van, pozitív a kisugárzása, remekül énekel, ráadásul a hangja megszólalásig hasonlít Chris Martinéra

– gondolta Junee. Mégsem hitte el, hogy valóban ő lehet.

Ugyan már, Hanny, ne légy nevetséges, persze, hogy nem ő az. Chris Martin nem járja London utcáit

– idézte fel a BBC Newsnak.

Csak az előadás után derült ki az igazság

Chris Martin egy rövid rész erejéig csatlakozott hozzá, majd épp olyan váratlanul távozott, ahogy érkezett. Junee csak ezután tudta meg a járókelőktől, hogy valóban a Coldplay énekesével duettezett.

Hihetetlen élmény volt, mintha a zene hozott volna össze bennünket, és egyáltalán nem számított volna, hogy ki kicsoda

– mondta.

A találkozásról videó is készült, így az utcazenésznek örökre megmarad a bizonyítéka a nem mindennapi duettől.

Chris Martin korábban is okozott már hasonló meglepetést: egy brit pubban rögtönözve adta elő az A Sky Full of Stars című Coldplay-slágert, nemrég pedig egy friss házaspár első táncánál bukkant fel váratlanul, hogy énekeljen nekik.