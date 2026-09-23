Tíz métert zuhant a Colosseumban, nem tudták megmenteni a 22 éves férfit

A halálos munkahelyi baleset szerda éjfél körül történt. A nagy magasságban, kötelekkel végzett munkákra szakosodott Andrea Moretti eddig tisztázatlan körülmények között zuhant le a Colosseum egyik magasabban fekvő szintjéről.

Colosseum. Fotó: STEPHANE ROUILLARD / Hans Lucas

Halálos tragédia történt a Colosseumban, lezuhant egy fiatal munkás

A helyszínre riasztott mentők megpróbálták újraéleszteni a fiatal férfit, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni.

Moretti tapasztalt ipari alpinista és szenvedélyes sziklamászó volt. Az olaszországi Abruzzo régióból, a Teramo tartományban található Crognaleto településről származott.

A Colosseum régészeti parkja gyászjelként lezárta a látogatók elől a műemléknek azt a részét, ahol a tragédia történt. Az olasz kulturális minisztérium részvétét fejezte ki a fiatal munkás családjának.

A római ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt, egyelőre ismeretlen tettes ellen indított eljárást. A nyomozók munkahelyi biztonsági dokumentumokat foglalnak le, valamint elrendelték Andrea Moretti holttestének boncolását.