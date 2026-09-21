Rasszista utalás miatt hatalmas botrány tört ki a Converse új reklámja körül – fotó

A Converse új Chuck 70 X modelljét népszerűsítő reklámban a K-pop-sztár Karina látható, amint egy pár cipőt tart a kezében. A közösségi médiában azonban többen olyan részletekre figyeltek fel a képen, amelyek szerintük a Ku-Klux-Klan jellegzetes csuklyájára, illetve egy lincselésre emlékeztetnek.
A reklámot kritizálók szerint a képen látható fény- és árnyékhatások egy hegyes csuklyára hasonlító formát rajzolnak ki, a cipők elhelyezése pedig olyan, mintha egy áldozat lelógó lábai lennének.
A Converse bocsánatot kért
A vállalat végül eltávolította a reklámot, és közleményben kért bocsánatot.
A Converse azt közölte, hogy megérti, miért volt a kép sokak számára mélyen felkavaró, és elismeri, hogy hibázott.
A cég eltávolította a képet a saját felületeiről, és azt is közölte, azon dolgozik, hogy minden olyan helyről levegye, ahol megjelent.
A vállalat szerint a történteknek nem lett volna szabad megtörténniük, és a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak az ilyen esetek megelőzésére – írja a CNN.
A reklám miatt a közösségi médiában többen a kampányért felelős munkatársak elbocsátását, valamint a Converse bojkottját követelték. Mások ezzel szemben úgy vélték, hogy nem szándékos utalásról lehetett szó.
A vita így nemcsak a reklám tartalmáról szólt, hanem arról is, hogyan mehetett át a kifogásolt kép a vállalat ellenőrzési folyamatán.
Sydney Sweeney vetkőzős reklámja nagy botrányt kavart
Komoly felháborodást váltott ki a női élsportolók körében egy sportfogadási platform új, igencsak merész reklámja. Sydney Sweeney alig visel ruhát a Novig kampányában, amelyet több olimpiai bajnok és világbajnok is élesen bírált a női sport szexualizálása miatt.