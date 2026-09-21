Rasszista utalás miatt hatalmas botrány tört ki a Converse új reklámja körül – fotó

A Converse új Chuck 70 X modelljét népszerűsítő reklámban a K-pop-sztár Karina látható, amint egy pár cipőt tart a kezében. A közösségi médiában azonban többen olyan részletekre figyeltek fel a képen, amelyek szerintük a Ku-Klux-Klan jellegzetes csuklyájára, illetve egy lincselésre emlékeztetnek.

Rasszistának találták a Converse új reklámját - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A reklámot kritizálók szerint a képen látható fény- és árnyékhatások egy hegyes csuklyára hasonlító formát rajzolnak ki, a cipők elhelyezése pedig olyan, mintha egy áldozat lelógó lábai lennének.

A Converse bocsánatot kért

A vállalat végül eltávolította a reklámot, és közleményben kért bocsánatot.

Karina of K-Pop group Aespa was featured in a new Converse All-Stars ad for Asian markets. The American internet decided it was racist. The rest of the world said "stop looking at everything through racism colored glasses," "the whole world doesn't revolve around you, sheesh." pic.twitter.com/pr3Y5G9j0M — Libby Emmons (@libbyemmons) September 19, 2026

A Converse azt közölte, hogy megérti, miért volt a kép sokak számára mélyen felkavaró, és elismeri, hogy hibázott.

A cég eltávolította a képet a saját felületeiről, és azt is közölte, azon dolgozik, hogy minden olyan helyről levegye, ahol megjelent.

A vállalat szerint a történteknek nem lett volna szabad megtörténniük, és a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak az ilyen esetek megelőzésére – írja a CNN.

A reklám miatt a közösségi médiában többen a kampányért felelős munkatársak elbocsátását, valamint a Converse bojkottját követelték. Mások ezzel szemben úgy vélték, hogy nem szándékos utalásról lehetett szó.

A vita így nemcsak a reklám tartalmáról szólt, hanem arról is, hogyan mehetett át a kifogásolt kép a vállalat ellenőrzési folyamatán.

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