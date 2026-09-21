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Converse

Rasszista utalás miatt hatalmas botrány tört ki a Converse új reklámja körül – fotó

1 órája
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Komoly felháborodást váltott ki egy új reklámkampány, amelyben többen rasszista utalásokat véltek felfedezni. A Converse eltávolította a kifogásolt reklámot, és bocsánatot kért a történtek miatt.
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Conversereklámbotránycipőrasszizmus

A Converse új Chuck 70 X modelljét népszerűsítő reklámban a K-pop-sztár Karina látható, amint egy pár cipőt tart a kezében. A közösségi médiában azonban többen olyan részletekre figyeltek fel a képen, amelyek szerintük a Ku-Klux-Klan jellegzetes csuklyájára, illetve egy lincselésre emlékeztetnek.

Converse
Rasszistának találták a Converse új reklámját - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A reklámot kritizálók szerint a képen látható fény- és árnyékhatások egy hegyes csuklyára hasonlító formát rajzolnak ki, a cipők elhelyezése pedig olyan, mintha egy áldozat lelógó lábai lennének.

A Converse bocsánatot kért

A vállalat végül eltávolította a reklámot, és közleményben kért bocsánatot.

A Converse azt közölte, hogy megérti, miért volt a kép sokak számára mélyen felkavaró, és elismeri, hogy hibázott.

A cég eltávolította a képet a saját felületeiről, és azt is közölte, azon dolgozik, hogy minden olyan helyről levegye, ahol megjelent.

A vállalat szerint a történteknek nem lett volna szabad megtörténniük, és a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak az ilyen esetek megelőzésére – írja a CNN.

A reklám miatt a közösségi médiában többen a kampányért felelős munkatársak elbocsátását, valamint a Converse bojkottját követelték. Mások ezzel szemben úgy vélték, hogy nem szándékos utalásról lehetett szó.

A vita így nemcsak a reklám tartalmáról szólt, hanem arról is, hogyan mehetett át a kifogásolt kép a vállalat ellenőrzési folyamatán.

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