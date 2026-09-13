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csalás

Autósok, figyelem! Új benzinkúti csalás terjed, sok pénzed bánhatja

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Rendkívül cseles átverés tejed az Európa-szerte az önkiszolgáló benzinkutakon. A csaláshoz csupán egy alufóligolyót használnak az elkövetők, és az áldozat több mint 100 eurónak inthet búcsút.
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csalásbenzinkútbankkártyaeurópa

Egy új, rendkívül cseles benzinkúti csalás terjed Európában, amivel akár 150 eurónak is búcsút inthetnek a figyelmetlen autósok. Az önkiszolgáló kutakon a csalók hamis segítségkérést és egy egyszerű alufóliadarabot használnak arra, hogy megterheljék a sofőrök bankkártyáját.

Új benzinkúti csalás terjed Európában.
Új benzinkúti csalás terjed Európában. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Új benzinkúti csalás terjed Európában - alufóliával csapnak le az elkövetők a gyanútlan sofőrökre

A telegraf.rs beszámolója szerint szerint az egész átverés elsőre ártatlannak tűnhet az autósok számára: csupán odalép hozzájuk egy idegen, aki azt állítja, hogy nem működik a bankkártyája, majd felajánl 10 vagy 20 euró készpénzt azért, hogy a figyelmetlen autós a saját bankkártyájával fizessen helyette. Azonban amikor lezárul a „segítségkérés”, akkor kezdődik csak igazán a csalás.

A csalók egy kis, alufóliából készült golyót rejtenek az üzemanyagpisztoly tartójába. Emiatt a benzinkút rendszere nem érzékeli, hogy a pisztolyt visszahelyezték, így a tranzakció továbbra is aktív marad a bankkártyán.

Az önkiszolgáló kutak rendszere előzetesen akár 150 eurós összeget is zárolhat. Így amíg a gyanútlan autós elhajt, a csaló ismét felveszi az üzemanyagpisztolyt, és a sofőr számlájára folytatja a tankolást egészen a maximális limit eléréséig.

Ilyen csalásról már tömegesen számoltak be Franciaországban, Belgiumban és Spanyolországban. Legtöbbször az áldozat csak akkor veszi észre, hogy átverték, amikor értesítést kap a jelentős terhelésről a banki alkalmazásában.

A legegyszerűbb módja annak, hogy elkerüld ezt a csalást, ha soha nem fizetsz idegenek helyett a saját bankkártyáddal - bármennyire is hihetőnek tűnik a segítségkérésük. Ha mégis segítesz, érdemes ellenőrizni az üzemanyagpisztolyt és a tranzakció állapotát, mielőtt elhajtasz.

 

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