Gyanús alakok környékezték meg az elnök szállását – videóra vették őket

Három férfit rögzítettek a biztonsági kamerák, amint hajnalban kimásznak egy New York-i csatornából annak a szállodának a közelében, ahol Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tartózkodott. A rendőrség szerint semmi sem utal arra, hogy támadásra készültek volna.
Az eset szerdán hajnali 4.30 körül történt Manhattan Upper East Side nevű városrészében, a Park Avenue és az East 61st Street közelében. A három férfi egy csatornafedélen keresztül jutott a felszínre, majd járművekkel távozott.
A csatornából mászott fel három férfi
A New York-i rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy közük lett volna Netanjahuhoz, az ENSZ-közgyűléshez vagy bármilyen tervezett támadáshoz. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset történt a városban: egyesek viharok után értékek vagy eladható fémhulladék után kutatva másztak le a csatornarendszerbe.
A helyszín érzékenysége és az ENSZ-közgyűlés miatt a rendőrség a szövetségi hatóságokkal együtt további biztonsági ellenőrzéseket végzett.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!