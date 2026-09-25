Gyanús alakok környékezték meg az elnök szállását – videóra vették őket

Az eset szerdán hajnali 4.30 körül történt Manhattan Upper East Side nevű városrészében, a Park Avenue és az East 61st Street közelében. A három férfi egy csatornafedélen keresztül jutott a felszínre, majd járművekkel távozott.

Fura dolog történt: a csatornából mászott elő három férfi nem messze Netanjahu szállásától.

Fotó: AFP

A csatornából mászott fel három férfi

A New York-i rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy közük lett volna Netanjahuhoz, az ENSZ-közgyűléshez vagy bármilyen tervezett támadáshoz. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset történt a városban: egyesek viharok után értékek vagy eladható fémhulladék után kutatva másztak le a csatornarendszerbe.

A helyszín érzékenysége és az ENSZ-közgyűlés miatt a rendőrség a szövetségi hatóságokkal együtt további biztonsági ellenőrzéseket végzett.