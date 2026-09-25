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Súlyosan megsérült, otthonánál támadtak rá az NB I-es játékosra

benjamin netanjahu

Gyanús alakok környékezték meg az elnök szállását – videóra vették őket

30 perce
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Három férfit rögzítettek a biztonsági kamerák, amint hajnalban kimásznak egy New York-i csatornából annak a szállodának a közelében, ahol Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tartózkodott. A rendőrség szerint semmi sem utal arra, hogy támadásra készültek volna.
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benjamin netanjahucsatornarendőrség

Az eset szerdán hajnali 4.30 körül történt Manhattan Upper East Side nevű városrészében, a Park Avenue és az East 61st Street közelében. A három férfi egy csatornafedélen keresztül jutott a felszínre, majd járművekkel távozott.

csatornából
Fura dolog történt: a csatornából mászott elő három férfi nem messze Netanjahu szállásától.
Fotó: AFP

A csatornából mászott fel három férfi

A New York-i rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy közük lett volna Netanjahuhoz, az ENSZ-közgyűléshez vagy bármilyen tervezett támadáshoz. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset történt a városban: egyesek viharok után értékek vagy eladható fémhulladék után kutatva másztak le a csatornarendszerbe.

A helyszín érzékenysége és az ENSZ-közgyűlés miatt a rendőrség a szövetségi hatóságokkal együtt további biztonsági ellenőrzéseket végzett.

 

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