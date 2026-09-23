Buszmegállóban álló idegennek adta az 1 hónapos csecsemőjét, majd Uberrel távozott a 18 éves anya

A 18 éves Karla Ibarra szeptember 13-án este, nem sokkal 23 óra előtt egy San Antonio belvárosában található buszmegállóban odalépett egy nőhöz, és megkérdezte, használhatja-e a telefonját. A beszélgetés közben azonban váratlan fordulat történt: az anya átadta egy hónapos csecsemőjét a számára ismeretlen Jennifer Benavidesnek.

Az anya átadta egy hónapos csecsemőjét a számára ismeretlen nőnek - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Az nő később arról beszélt, hogy miután megjegyezte, milyen szép a baba, az anya megkérdezte tőle, hogy szeretné-e a gyermeket, és azt mondta, hogy odaadná valakinek.

Az anya nemcsak a kisfiát adta át, hanem a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, Medicaid-kártyáját és társadalombiztosítási kártyáját is. A nő ekkor jött rá, hogy az anya komolyan gondolja, hogy megválik a gyermekétől.

🇺🇸An 18-year-old San Antonio mom handed her 1-month-old son and all his federal ID documents to a stranger at a downtown bus stop and said she was going to give the baby away.



Jennifer Benavides took Karla Ibarra and her infant to a nearby house, where Ibarra then left in an… pic.twitter.com/MkBX6MtKMg — NewsForce (@Newsforce) September 20, 2026

A nő megpróbált segítséget kérni egy közeli barátjától, ezért a fiatal anyával és a kisbabával együtt egy közeli házhoz mentek. Ott megetették a csecsemőt és kicserélték a pelenkáját, miközben a rendőrséget is értesítették.

Ibarra azonban még a rendőrök megérkezése előtt Uberbe szállt, és távozott, a kisfiát a házban hagyta a másik nővel.

A rendőrség később megtalálta az anyát, és őrizetbe vette. A San Antonio-i rendőrség szerint azért próbálta egy idegennél hagyni a gyermekét, mert már nem akarta a fiút – írja a New York Post.

A csecsemő a hatóságok intézkedése után rokonokhoz került. Az ügyben Ibarrát gyermek elhagyásával és veszélyeztetésével vádolták meg, a bíróság 7000 dollárban állapította meg az óvadékot.

Segíteni akart a nő, de elrabolták a gyerekét – az út szélén hagyták a csecsemőt

Egy kisbabát hagytak egy vidéki autóút szélén, miután egy anya állítólag azért állt félre, hogy segítsen egy férfinak, aki aztán ellopta az autóját.