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rendőrség

Segíteni akart a nő, de elrabolták a gyerekét – az út szélén hagyták a babát

41 perce
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Egy csecsemőt hagytak egy vidéki autóút szélén, miután egy anya állítólag azért állt félre, hogy segítsen egy férfinak, aki aztán ellopta az autóját.
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rendőrségcsecsemőautó

A rendőrség szerint az 51 éves férfi szerdán délelőtt 11 óra 10 perc körül intette le a nőt Ausztráliában. A 36 éves nő kiszállt az autóból, hogy segítsen a férfinak. A rendőrség szerint azonban dulakodás tört ki közöttük, majd a férfi ellopta a Holden Commodore-t, amelyben egy csecsemő is tartózkodott.

Hét hónapos csecsemőt hagytak az út szélén.
Hét hónapos csecsemőt hagytak az út szélén. Fotó: Alan Sau / Shutterstock

A hét hónapos csecsemő is az ellopott autóban volt

A hét hónapos babát nem sokkal később egy arra járó ember találta meg az út szélén, az autótól nem messze.

A könnyebb sérüléseket szenvedett nő és sértetlen gyermeke hamarosan újra találkozott, majd mindkettőjüket kórházba szállították.

A rendőrség közölte, hogy az autót mintegy 12 kilométerrel arrébb, egy bozótos területen elhagyva találták meg.

Az 51 éves Swan Hill-i férfit néhány órával később elfogták. Azóta több bűncselekménnyel is megvádolták, többek között autórablással, óvadék ellenében elkövetett vádemelésköteles bűncselekménnyel, valamint az óvadék feltételeinek megszegésével.

A férfit gyermek elrablásával és testi sértéssel is megvádolták.

A férfit letartóztatásban tartják, és december 2-án kell megjelennie a mildurai magisztrátusi bíróság előtt.

 

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