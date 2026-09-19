Különleges régészeti leletekre bukkantak Észak-Macedóniában

A csontsíp az idei ásatások egyik legértékesebb lelete a Kratovo közelében fekvő Cocev Kamen régészeti lelőhelyen. Az újkőkorból származó, állati csontból készült tárgy mellett egy neolitikus építmény maradványai és több használati eszköz is előkerült – számolt be róla a macedón sajtó.

Újkőkori csontsípot és más leletek kerültek elő egy észak-macedóniai régészeti lelőhelyen

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A régészek a lelőhely északi részén végezték az idei feltárásokat. A munkálatok során kerámiaedényeket, nehezékeket, agancsból és állati csontból készített eszközöket, valamint egy kétélű balta öntésére szolgáló formát is találtak.

A csontsíp az ásatás egyik legértékesebb lelete

A kutatók kiemelt jelentőségűnek tartják az újkőkorból származó csontsípot. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.

A régészek szerint az ilyen leletek rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából, ezért a most előkerült tárgy különösen értékes lehet a korszak kutatása szempontjából.