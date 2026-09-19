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Észak-Macedónia

Különleges régészeti leletekre bukkantak Észak-Macedóniában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Különleges leletek kerültek elő az észak-macedóniai Cocev Kamen régészeti lelőhely idei feltárásán, ahol egy neolitikus építmény maradványait és számos használati tárgyat találtak. Az ásatás egyik legértékesebb darabja egy újkőkori csontsíp, amely ritkaságnak számít az észak-macedóniai régészeti leletek között.
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Észak-Macedónialeletrégészet

A csontsíp az idei ásatások egyik legértékesebb lelete a Kratovo közelében fekvő Cocev Kamen régészeti lelőhelyen. Az újkőkorból származó, állati csontból készült tárgy mellett egy neolitikus építmény maradványai és több használati eszköz is előkerült – számolt be róla a macedón sajtó.

Újkőkori csontsíp és más leletek kerültek elő egy észak-macedóniai régészeti lelőhelyen
Újkőkori csontsípot és más leletek kerültek elő egy észak-macedóniai régészeti lelőhelyen
Fotó: Getty Images / Illusztráció

A régészek a lelőhely északi részén végezték az idei feltárásokat. A munkálatok során kerámiaedényeket, nehezékeket, agancsból és állati csontból készített eszközöket, valamint egy kétélű balta öntésére szolgáló formát is találtak.

A csontsíp az ásatás egyik legértékesebb lelete

A kutatók kiemelt jelentőségűnek tartják az újkőkorból származó csontsípot. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.

A régészek szerint az ilyen leletek rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából, ezért a most előkerült tárgy különösen értékes lehet a korszak kutatása szempontjából.

Több korszak nyomait őrzi Cocev Kamen

A Kratovo térségében, Sopszko Rudare falu közelében található Cocev Kamen többrétegű régészeti lelőhely. A kutatások szerint a területen a neolitikumtól egészen a közelmúltig több korszakban is jelen volt az ember.

A korábbi feltárások során az eneolitikumból, a késő bronzkorból és a késő antik időszakból származó használat nyomait is azonosították. Az újabb leletek tovább bővíthetik a régészek ismereteit a terület évezredeken át tartó használatáról.

 

 

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