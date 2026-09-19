Különleges régészeti leletekre bukkantak Észak-Macedóniában

A csontsíp az idei ásatások egyik legértékesebb lelete a Kratovo közelében fekvő Cocev Kamen régészeti lelőhelyen. Az újkőkorból származó, állati csontból készült tárgy mellett egy neolitikus építmény maradványai és több használati eszköz is előkerült – számolt be róla a macedón sajtó.
A régészek a lelőhely északi részén végezték az idei feltárásokat. A munkálatok során kerámiaedényeket, nehezékeket, agancsból és állati csontból készített eszközöket, valamint egy kétélű balta öntésére szolgáló formát is találtak.
A csontsíp az ásatás egyik legértékesebb lelete
A kutatók kiemelt jelentőségűnek tartják az újkőkorból származó csontsípot. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.
A régészek szerint az ilyen leletek rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából, ezért a most előkerült tárgy különösen értékes lehet a korszak kutatása szempontjából.
Több korszak nyomait őrzi Cocev Kamen
A Kratovo térségében, Sopszko Rudare falu közelében található Cocev Kamen többrétegű régészeti lelőhely. A kutatások szerint a területen a neolitikumtól egészen a közelmúltig több korszakban is jelen volt az ember.
A korábbi feltárások során az eneolitikumból, a késő bronzkorból és a késő antik időszakból származó használat nyomait is azonosították. Az újabb leletek tovább bővíthetik a régészek ismereteit a terület évezredeken át tartó használatáról.