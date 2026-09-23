Rejtélyes maradványok: emberi csontvázat találtak a hulladék között

A zágrábi rendőrség közlése szerint a horvát főváros Peščenica városrészében, egy vállalat területén bukkantak egy egyelőre ismeretlen személy maradványaira. A hatóságokat délután fél három körül értesítették. A helyi sajtó információi szerint a csontváz a Radnička út közelében, a hulladék átválogatása közben került elő. Először a maradványok felső részét találták meg, majd egy nappal később előkerült a csontváz alsó része is.

Egyik nap a csontváz felső, másnap az alsó részét találták meg.

Fotó: AFP

Épületbontás után került elő egy ismeretlen ember csontváza

A feltételezések szerint az emberi maradványokat egy teherautó szállíthatta a telephelyre, más hulladékkal és építési törmelékkel együtt. A rakomány egy zágrábi építkezésről érkezhetett, ahol egy markológép az épület bontása közben gyűjtötte össze az elszállítandó anyagot.

Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett a holttest az építkezés területére, és azt sem, hogy mennyi ideje lehetett ott. A rendőrség vizsgálja a rakomány származási helyét és a maradványok útját.

A csontokat a zágrábi Igazságügyi Orvostani és Kriminalisztikai Intézetbe szállították. A szakértők megpróbálják megállapítani az elhunyt személyazonosságát, a halál hozzávetőleges időpontját és annak okát.

A hatóságok azt sem tudják még, hogy természetes halálesetről, balesetről vagy bűncselekményről lehet-e szó. A zágrábi rendőrség tovább vizsgálja a rejtélyes eset valamennyi körülményét.