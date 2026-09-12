Riasztó figyelmeztetés érkezett az ENSZ-től: szinte biztos a cunami esélye a Földközi-tengeren

Riasztó veszélyre figyelmeztet az UNESCO a Földközi-tenger térségében. A szervezet becslése szerint közel 100 százalék az esélye annak, hogy 30 éven belül valahol a Mediterráneumban egy méternél magasabb cunamihullám alakuljon ki. Ez azonban nem azt jelenti, hogy hamarosan biztosan pusztító cunami csap le valamelyik népszerű európai üdülőhelyre. A becslés a teljes Földközi-tenger térségére vonatkozik, és nagyjából 2052-ig számol egy ilyen esemény lehetőségével.

A cunami veszélye a Földközi-tengeren is valós. Az UNESCO szerint 30 éven belül szinte biztosan kialakul egy méternél magasabb árhullám (illusztráció) Forrás: Pexels

Kell-e aggódni a Földközi-tengeri cunami miatt?

A veszély valós. A térségben földrengések, víz alatti földcsuszamlások és vulkáni események is képesek cunamit kiváltani. Különösen nagy problémát jelenthet, hogy egyes helyeken nagyon kevés idő marad a menekülésre. A Francia Riviérán bizonyos forgatókönyvek szerint a hullámok akár tíz percen belül elérhetik a partot. Franciaország riasztóközpontjának célja ugyanakkor az, hogy egy veszélyes földrengés után 15 percen belül értesítse a hatóságokat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben a cunami hamarabb is megérkezhet, mint a hivatalos figyelmeztetés.

Mekkora veszélyt jelenthet egy cunami?

A cunami nem feltétlenül hatalmas vízfalként éri el a partot. A tenger szintje gyorsan megemelkedhet vagy visszahúzódhat, majd több hullám is követheti egymást. Az első hullám ráadásul nem mindig a legerősebb. Már egy körülbelül 50 centiméteres cunami is veszélyes lehet az erős áramlatok miatt.

A Francia Riviérát korábban már többször érte hasonló természeti jelenség. 1887-ben egy földrengés után közel kétméteres hullámok érték el a partot. Nizzánál 1979-ben egy tengerbe omló földtömeg váltott ki cunamit, amely nyolc ember halálát okozta. A víz helyenként 3,5 méteres magasságot ért el, és akár 150 méterre is benyomult a szárazföldre.

A kutatók és a helyi hatóságok ezért Nizza környékén már menekülési útvonalakat térképeznek fel, biztonságos helyeket jelölnek ki, és arra készítik fel az embereket, hogy szükség esetén azonnal elhagyják a partvidéket – írja a ScienceDaily.com.