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földközi tenger

Riasztó figyelmeztetés érkezett az ENSZ-től: szinte biztos a cunami esélye a Földközi-tengeren

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A pusztító tengeri árhullámokról legtöbbeknek Japán vagy Délkelet-Ázsia jut eszébe. Az ENSZ szakosított szervezete, az UNESCO figyelmeztetése szerint azonban a Földközi-tengeren is közel 100 százalék az esélye annak, hogy 30 éven belül valahol egy méternél magasabb cunamihullám alakuljon ki.
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Riasztó veszélyre figyelmeztet az UNESCO a Földközi-tenger térségében. A szervezet becslése szerint közel 100 százalék az esélye annak, hogy 30 éven belül valahol a Mediterráneumban egy méternél magasabb cunamihullám alakuljon ki. Ez azonban nem azt jelenti, hogy hamarosan biztosan pusztító cunami csap le valamelyik népszerű európai üdülőhelyre. A becslés a teljes Földközi-tenger térségére vonatkozik, és nagyjából 2052-ig számol egy ilyen esemény lehetőségével.

A cunami veszélye a Földközi-tengeren is valós. Az UNESCO szerint 30 éven belül szinte biztosan kialakul egy méternél magasabb hullám.
A cunami veszélye a Földközi-tengeren is valós. Az UNESCO szerint 30 éven belül szinte biztosan kialakul egy méternél magasabb árhullám (illusztráció) Forrás: Pexels

Kell-e aggódni a Földközi-tengeri cunami miatt?

A veszély valós. A térségben földrengések, víz alatti földcsuszamlások és vulkáni események is képesek cunamit kiváltani. Különösen nagy problémát jelenthet, hogy egyes helyeken nagyon kevés idő marad a menekülésre. A Francia Riviérán bizonyos forgatókönyvek szerint a hullámok akár tíz percen belül elérhetik a partot. Franciaország riasztóközpontjának célja ugyanakkor az, hogy egy veszélyes földrengés után 15 percen belül értesítse a hatóságokat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben a cunami hamarabb is megérkezhet, mint a hivatalos figyelmeztetés.

Az UNESCO, vagyis az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított intézménye, amely többek között oktatási, tudományos, kulturális és világörökségi ügyekkel foglalkozik.

Mekkora veszélyt jelenthet egy cunami?

A cunami nem feltétlenül hatalmas vízfalként éri el a partot. A tenger szintje gyorsan megemelkedhet vagy visszahúzódhat, majd több hullám is követheti egymást. Az első hullám ráadásul nem mindig a legerősebb. Már egy körülbelül 50 centiméteres cunami is veszélyes lehet az erős áramlatok miatt.

A Francia Riviérát korábban már többször érte hasonló természeti jelenség. 1887-ben egy földrengés után közel kétméteres hullámok érték el a partot. Nizzánál 1979-ben egy tengerbe omló földtömeg váltott ki cunamit, amely nyolc ember halálát okozta. A víz helyenként 3,5 méteres magasságot ért el, és akár 150 méterre is benyomult a szárazföldre.

A kutatók és a helyi hatóságok ezért Nizza környékén már menekülési útvonalakat térképeznek fel, biztonságos helyeket jelölnek ki, és arra készítik fel az embereket, hogy szükség esetén azonnal elhagyják a partvidéket – írja a ScienceDaily.com.

Meglepő dolgot mutatott a NASA műholdja a pusztító cunamiról

A NASA és a francia űrügynökség közös műholdja először rögzített nagy felbontású, széles területet lefedő képet egy nagy erejű földrengés által keltett árhullámról. A megfigyelések szerint a cunami mozgása összetettebb volt annál, mint amit a korábbi modellek alapján vártak.

 

 

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