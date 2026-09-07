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diák

Összeomlott egy lakóépület Indiában, tucatnyi diák rekedt a romok alatt

1 órája
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Összedőlt egy többemeletes épület Indiában vasárnap délután. A feltételezések szerint ekkor akár ötven ember is tartózkodhatott a Delhiben lévő diákszállóban, akik közül legalább három ember életét vesztette, három másik pedig kritikus állapotban van. A katasztrófát követően a kormányt felszólították arra, vizsgálja ki az épület összeomlásának okát, és vonja felelősségre a vétkeseket.
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diáképületösszeomlottDelhiIndia

Összeomlott egy lakóépület Indiában, Delhiben: a hírek szerint több tucat diák rekedt odabent. A szemtanúk elmondása szerint akár ötven ember is tartózkodhatott az ötszintes épületben a város délnyugati részén, a Satya Niketan negyedben, amikor az vasárnap helyi idő szerint 13:30 körül összedőlt. Úgy tudni, legalább három ember életét vesztette, három másik pedig kritikus állapotban van, mialatt eddig nyolc embert sikerült kimenekíteni.

Több tucat ember rekedt egy összeomlott épületben Delhiben
Több tucat ember rekedt egy összeomlott épületben Delhiben / Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Több tucat ember rekedt egy összeomlott épületben Delhiben

A hírek szerint az épületben lévő diákok közül sokan a szobájukban tartózkodtak az összeomlás idején, mivel vasárnap nem voltak óráik, egy törvényhozó képviselő pedig a helyszínen elmondta, a csapdába esettek közül többen a romok alól telefonálva próbáltak segítséget kérni. A szemtanúk a helyi médiának úgy nyilatkoztak, a kollégium melletti másik épület is összeomlott, amely szintén egy szálló volt.

Rekha Gupta, Delhi főminisztere azt közölte, egy szomszédos épületet elővigyázatosságból kiürítettek, és mindent megtesznek a csapdába esettek kimenekítése érdekében.

Az épület egyébként a delhi rendőrség közlése alapján  40 vagy 50 éves lehetett, és amely egy közeli üzlet tulajdonosa szerint 100 éves bérleti szerződés alatt állt: hozzátette, hogy a bérlő földmunkákat végzett az alagsorban, annak érdekében, hogy kibővítse a szállót és növelje a bevételeit.

Megerősítették a felső épületet, de az alsó pillérek gyengék voltak

 – mondta, megjegyezve, hogy az építőmunkásokat is a romok alatt rekedtek.

Az Indiai Nemzeti Diákszövetség a történtek után felszólította a kormányt, hogy vizsgálja ki az összeomlás okát, és vonja felelősségre a vétkeseket.

A diákok és a közemberek biztonságának elhanyagolása semmilyen áron nem tolerálható

 – áll a közleményükben.

A Times of India szerint a rendőrség már keresi az épület tulajdonosát - írja a BBC.

 

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