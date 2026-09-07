Összeomlott egy lakóépület Indiában, tucatnyi diák rekedt a romok alatt

Összeomlott egy lakóépület Indiában, Delhiben: a hírek szerint több tucat diák rekedt odabent. A szemtanúk elmondása szerint akár ötven ember is tartózkodhatott az ötszintes épületben a város délnyugati részén, a Satya Niketan negyedben, amikor az vasárnap helyi idő szerint 13:30 körül összedőlt. Úgy tudni, legalább három ember életét vesztette, három másik pedig kritikus állapotban van, mialatt eddig nyolc embert sikerült kimenekíteni.

Több tucat ember rekedt egy összeomlott épületben Delhiben / Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Több tucat ember rekedt egy összeomlott épületben Delhiben

A hírek szerint az épületben lévő diákok közül sokan a szobájukban tartózkodtak az összeomlás idején, mivel vasárnap nem voltak óráik, egy törvényhozó képviselő pedig a helyszínen elmondta, a csapdába esettek közül többen a romok alól telefonálva próbáltak segítséget kérni. A szemtanúk a helyi médiának úgy nyilatkoztak, a kollégium melletti másik épület is összeomlott, amely szintén egy szálló volt.

Rekha Gupta, Delhi főminisztere azt közölte, egy szomszédos épületet elővigyázatosságból kiürítettek, és mindent megtesznek a csapdába esettek kimenekítése érdekében.

At least one person has died and dozens of others have been injured after a building collapsed in a student neighbourhood in New Delhi.



Residents say the buildings in the area are old and poorly maintained.



Latest world news: https://t.co/VunozBcm0Q pic.twitter.com/GibxQXZ0PW — Sky News (@SkyNews) September 6, 2026

Az épület egyébként a delhi rendőrség közlése alapján 40 vagy 50 éves lehetett, és amely egy közeli üzlet tulajdonosa szerint 100 éves bérleti szerződés alatt állt: hozzátette, hogy a bérlő földmunkákat végzett az alagsorban, annak érdekében, hogy kibővítse a szállót és növelje a bevételeit.

Megerősítették a felső épületet, de az alsó pillérek gyengék voltak

– mondta, megjegyezve, hogy az építőmunkásokat is a romok alatt rekedtek.

Az Indiai Nemzeti Diákszövetség a történtek után felszólította a kormányt, hogy vizsgálja ki az összeomlás okát, és vonja felelősségre a vétkeseket.

A diákok és a közemberek biztonságának elhanyagolása semmilyen áron nem tolerálható

– áll a közleményükben.

A Times of India szerint a rendőrség már keresi az épület tulajdonosát - írja a BBC.