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demens

Órákon át szenvedett a vécén a demens férfi – felesége inkább lefeküdt aludni

1 órája
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Súlyos ügy rázta meg az Egyesült Államokat. Egy 76 éves, Alzheimer-kórban szenvedő demens férfi életét vesztette, miután 19 órán keresztül maradt a vécén segítség nélkül. A hatóságok szerint felesége tudta, hogy férje bajban van, mégsem kért segítséget, ezért elhanyagolás miatt vádat emeltek ellene.
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Órákon át maradt segítség nélkül a vécén egy súlyosan beteg, demens férfi az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint felesége tudta, hogy férje segítségre szorul, mégsem hívott senkit, később pedig lefeküdt aludni.

Egy 76 éves demens férfi 19 órán át maradt segítség nélkül a vécén. Feleségét elhanyagolással vádolják a férfi későbbi halála után.
Egy 76 éves demens férfi 19 órán át maradt segítség nélkül a vécén. Feleségét elhanyagolással vádolják a férfi későbbi halála után (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Súlyosan beteg, demens férfi veszthette életét, miután felesége nem segített rajta

A 76 éves férfi demenciában és Alzheimer-kórban szenvedett, valamint jogilag vak volt. Augusztus 20-án délután ment ki a mosdóba, de amikor végzett, felesége nem tudta felsegíteni a vécéről.

A nyomozók szerint a 75 éves Margaret Rog ennek ellenére nem kért segítséget. Férje 19 órán keresztül maradt a vécén étel, víz és az előírt gyógyszerei nélkül. A nő állítólag hallotta, hogy a demens férfi fájdalmában nyög, később mégis aludni tért.

Másnap délelőtt egy otthoni látogatásra érkező logopédus találta meg a férfit eszméletlenül, rendkívül rossz állapotban. Mentőt hívott hozzá, majd kórházba szállították. Az orvosok többek között szívelégtelenséget, légzési elégtelenséget, tüdőembóliát és szepszist állapítottak meg nála. A férfi augusztus 31-én meghalt.

A nyomozók szerint a vécén töltött hosszú idő és az ebből eredő sérülések jelentősen hozzájárultak a halálához. Margaret Rog ellen cselekvőképtelen felnőtt bántalmazása vagy elhanyagolása miatt emeltek vádat. A nő ártatlannak vallotta magát, majd 75 ezer dolláros (23 millió forint)  óvadék ellenében szabadlábra került – írja a Fox News.

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Egy új kutatás meglepő eredményt hozott! Három kockázati tényező elkerülésével már 13 évvel is meghosszabbodhat a demenciamentes életszakasz.

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Egy 26 évig tartó amerikai kutatás három érrendszeri kockázati tényezőt vizsgált: azt elemezték, hogyan hatnak a középkorúak későbbi kognitív állapotára. A résztvevők egy része nem dohányzott, nem volt magas a vérnyomása, és cukorbetegségben sem szenvedett. Ők átlagosan 12,6 évvel tovább éltek demencia nélkül, mint azok, akiknél mindhárom probléma fennállt.

 

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