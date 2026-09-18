Órákon át szenvedett a vécén a demens férfi – felesége inkább lefeküdt aludni

Órákon át maradt segítség nélkül a vécén egy súlyosan beteg, demens férfi az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint felesége tudta, hogy férje segítségre szorul, mégsem hívott senkit, később pedig lefeküdt aludni.

Egy 76 éves demens férfi 19 órán át maradt segítség nélkül a vécén. Feleségét elhanyagolással vádolják a férfi későbbi halála után (illusztráció)

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Súlyosan beteg, demens férfi veszthette életét, miután felesége nem segített rajta

A 76 éves férfi demenciában és Alzheimer-kórban szenvedett, valamint jogilag vak volt. Augusztus 20-án délután ment ki a mosdóba, de amikor végzett, felesége nem tudta felsegíteni a vécéről.

A nyomozók szerint a 75 éves Margaret Rog ennek ellenére nem kért segítséget. Férje 19 órán keresztül maradt a vécén étel, víz és az előírt gyógyszerei nélkül. A nő állítólag hallotta, hogy a demens férfi fájdalmában nyög, később mégis aludni tért.