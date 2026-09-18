Órákon át szenvedett a vécén a demens férfi – felesége inkább lefeküdt aludni

Órákon át maradt segítség nélkül a vécén egy súlyosan beteg, demens férfi az Egyesült Államokban. A hatóságok szerint felesége tudta, hogy férje segítségre szorul, mégsem hívott senkit, később pedig lefeküdt aludni.
Súlyosan beteg, demens férfi veszthette életét, miután felesége nem segített rajta
A 76 éves férfi demenciában és Alzheimer-kórban szenvedett, valamint jogilag vak volt. Augusztus 20-án délután ment ki a mosdóba, de amikor végzett, felesége nem tudta felsegíteni a vécéről.
A nyomozók szerint a 75 éves Margaret Rog ennek ellenére nem kért segítséget. Férje 19 órán keresztül maradt a vécén étel, víz és az előírt gyógyszerei nélkül. A nő állítólag hallotta, hogy a demens férfi fájdalmában nyög, később mégis aludni tért.
Másnap délelőtt egy otthoni látogatásra érkező logopédus találta meg a férfit eszméletlenül, rendkívül rossz állapotban. Mentőt hívott hozzá, majd kórházba szállították. Az orvosok többek között szívelégtelenséget, légzési elégtelenséget, tüdőembóliát és szepszist állapítottak meg nála. A férfi augusztus 31-én meghalt.
A nyomozók szerint a vécén töltött hosszú idő és az ebből eredő sérülések jelentősen hozzájárultak a halálához. Margaret Rog ellen cselekvőképtelen felnőtt bántalmazása vagy elhanyagolása miatt emeltek vádat. A nő ártatlannak vallotta magát, majd 75 ezer dolláros (23 millió forint) óvadék ellenében szabadlábra került – írja a Fox News.
Ha ezt a 3 dolgot kerülöd, akár évekkel is késleltetheted a demencia kialakulását
Egy új kutatás meglepő eredményt hozott! Három kockázati tényező elkerülésével már 13 évvel is meghosszabbodhat a demenciamentes életszakasz.
Így csökkentheted a demencia kockázatát, ha elmúltál 50 éves
Egy 26 évig tartó amerikai kutatás három érrendszeri kockázati tényezőt vizsgált: azt elemezték, hogyan hatnak a középkorúak későbbi kognitív állapotára. A résztvevők egy része nem dohányzott, nem volt magas a vérnyomása, és cukorbetegségben sem szenvedett. Ők átlagosan 12,6 évvel tovább éltek demencia nélkül, mint azok, akiknél mindhárom probléma fennállt.