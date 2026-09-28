Rendkívüli állapotot hirdettek: szúnyogok terjesztik a félelmetes betegséget

Floridában a dengue-láz miatt rendeltek el helyi rendkívüli állapotot, miután az egészségügyi hatóságok 190 helyben szerzett esetet és egy halálesetet jelentettek. A betegség terjedését több megyében is vizsgálják, köztük Pinellas és Hillsborough megyében, ahol Szentpétervár, illetve Tampa található.

Dengue-járvány miatt rendkívüli állapotot hirdettek Floridában

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A dengue-járvány szokatlanul nagy méreteket öltött

A dengue az Egyesült Államokban az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, Floridában azonban a mostani helyzet különösen szokatlan. Chris Wilkerson, Hillsborough megye szóvivője az ABC Newsnak úgy fogalmazott, hogy a mostani járvány „rendkívül szokatlan” a térségben.

A jelenlegi adatok szerint az idei esetszám már a második legmagasabb Florida történetében. Ennél több helyben szerzett fertőzést csak 2023-ban regisztráltak, amikor 199 esetet jelentettek. Ehhez képest tavaly mindössze 62 esetet azonosítottak.

A dengue elsősorban az Aedes nemzetségbe tartozó szúnyogok csípésével terjed. Ugyanezek a szúnyogok több más veszélyes betegséget, köztük a zikavírust és a sárgalázat is terjeszthetik.

A fertőzés sok esetben lázzal, kiütésekkel, fejfájással és hányingerrel járhat, egyes betegeknél azonban rendkívül erős csont- és ízületi fájdalom jelentkezik. Innen ered a betegség angol elnevezése, a „breakbone fever”, vagyis „csonttörő láz”. Ugyanakkor sok fertőzöttnél egyáltalán nem alakulnak ki tünetek, ezért a hatóságok szerint a tényleges fertőzések száma magasabb lehet a hivatalosan regisztrált eseteknél.

A mostani járvány különlegessége, hogy miközben a dengue-esetek jelentős része olyan embereknél fordul elő, akik nemrégiben jártak fertőzött területeken, Floridában egyre több a helyben szerzett fertőzés. Az érintettek gyakran a Karib-térségből, Közép- és Dél-Amerikából, Délkelet-Ázsiából vagy a csendes-óceáni térségből hazatérő utazók révén találkozhatnak a vírussal.

A melegebb időjárás is kedvez a szúnyogoknak

A jelenlegi floridai dengue-járvány kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A szakértők szerint a térség közelsége olyan területekhez, ahol a dengue rendszeresen jelen van, valamint a nagy mennyiségű csapadék és a magasabb hőmérséklet egyaránt kedvezhet a szúnyogok szaporodásának.