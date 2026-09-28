Rendkívüli állapotot hirdettek: szúnyogok terjesztik a félelmetes betegséget

Floridában a dengue-láz miatt rendeltek el helyi rendkívüli állapotot, miután az egészségügyi hatóságok 190 helyben szerzett esetet és egy halálesetet jelentettek. A betegség terjedését több megyében is vizsgálják, köztük Pinellas és Hillsborough megyében, ahol Szentpétervár, illetve Tampa található.
A dengue-járvány szokatlanul nagy méreteket öltött
A dengue az Egyesült Államokban az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, Floridában azonban a mostani helyzet különösen szokatlan. Chris Wilkerson, Hillsborough megye szóvivője az ABC Newsnak úgy fogalmazott, hogy a mostani járvány „rendkívül szokatlan” a térségben.
A jelenlegi adatok szerint az idei esetszám már a második legmagasabb Florida történetében. Ennél több helyben szerzett fertőzést csak 2023-ban regisztráltak, amikor 199 esetet jelentettek. Ehhez képest tavaly mindössze 62 esetet azonosítottak.
A dengue elsősorban az Aedes nemzetségbe tartozó szúnyogok csípésével terjed. Ugyanezek a szúnyogok több más veszélyes betegséget, köztük a zikavírust és a sárgalázat is terjeszthetik.
A fertőzés sok esetben lázzal, kiütésekkel, fejfájással és hányingerrel járhat, egyes betegeknél azonban rendkívül erős csont- és ízületi fájdalom jelentkezik. Innen ered a betegség angol elnevezése, a „breakbone fever”, vagyis „csonttörő láz”. Ugyanakkor sok fertőzöttnél egyáltalán nem alakulnak ki tünetek, ezért a hatóságok szerint a tényleges fertőzések száma magasabb lehet a hivatalosan regisztrált eseteknél.
A mostani járvány különlegessége, hogy miközben a dengue-esetek jelentős része olyan embereknél fordul elő, akik nemrégiben jártak fertőzött területeken, Floridában egyre több a helyben szerzett fertőzés. Az érintettek gyakran a Karib-térségből, Közép- és Dél-Amerikából, Délkelet-Ázsiából vagy a csendes-óceáni térségből hazatérő utazók révén találkozhatnak a vírussal.
A melegebb időjárás is kedvez a szúnyogoknak
A jelenlegi floridai dengue-járvány kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A szakértők szerint a térség közelsége olyan területekhez, ahol a dengue rendszeresen jelen van, valamint a nagy mennyiségű csapadék és a magasabb hőmérséklet egyaránt kedvezhet a szúnyogok szaporodásának.
Aedes szúnyogok az Egyesült Államok délkeleti és délnyugati részén is megtalálhatók, kutatók szerint pedig az ország területének mintegy 75 százaléka megfelelő környezetet biztosíthat számukra.
A hatóságok ezért több érintett megyében is fokozott szúnyogirtást és ellenőrzéseket végeznek. A szakemberek csapdákkal figyelik a szúnyogpopulációt, mintákat vesznek és tesztelik a rovarokat, emellett lakóingatlanokat is ellenőriznek.
Az elmúlt két hétben vett szúnyogminták között nem találtak pozitív példányokat, ami arra utalhat, hogy a fertőzés terjedésének üteme csökken. A Hillsborough megyei szúnyogirtási program laboratóriumi vizsgálatai azt is jelezték, hogy a potenciálisan fertőzött nőstény szúnyogok nem adják tovább a vírust utódaiknak.
A szakértők szerint azonban mindez nem jelenti azt, hogy a veszély rövid időn belül megszűnik. Michael von Fricken, a Floridai Egyetem környezet-egészségügyi és globális egészségügyi szakértője szerint a dengue jelenléte bizonyos mértékig akár az új normalitás részévé is válhat.
Az Egyesült Államok kontinentális részén 1945 óta a 2009-es key westi járvány volt az egyik legjelentősebb, amely nem a Texas–Mexikó határ térségéhez kapcsolódott. A korábbi járványok tapasztalatai alapján az amerikai járványügyi hatóságok már korábban is arra figyelmeztettek, hogy a helyben szerzett dengue-esetek növekvő kockázatot jelentenek azokon a területeken, ahol megfelelő szúnyogfajok élnek.