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halálhír

Meghalt a híres színész – generációk nőttek fel rajta

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Meghalt a Saved by the Bell című amerikai sorozat egyik legismertebb szereplője, aki több mint egy évtizeden át alakította Richard Belding iskolaigazgatót. Dennis Haskins 75 éves volt, halálhírét ügynöke jelentette be.
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halálhírgyászszínész

Dennis Haskins amerikai színész, a Saved by the Bell című televíziós sorozat ismert színésze 75 éves korában meghalt. Halálhírét ügynöke és régi barátja, Jay Schachter jelentette be kedden.

Dennis Haskins a Saved by the Max Los Angeles-i megnyitóján 2018. május 1-jén WEST HOLLYWOOD, CA - MAY 01: Actor Dennis Haskins poses for portrait at the Saved By the Max Los Angeles opening night pop up on May 1, 2018 in West Hollywood, California. Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP (Photo by Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Dennis Haskins a Saved by the Max Los Angeles-i megnyitóján 2018. május 1-jén
Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Schachter közleményében tragikus veszteségnek nevezte a színész halálát. Mint fogalmazott, a nézők Mr. Belding karakterét szerették, akik pedig személyesen ismerték Haskinst, magát a színészt is nagyon kedvelték. Kiemelte, hogy Haskins különösen szoros kapcsolatot ápolt rajongóival, és mindig szakított időt arra, hogy találkozzon velük.

A halál okát nem közölték. 

Mr. Belding szerepe hozta meg számára az áttörést

Az 1950-ben született Dennis Haskins televíziós pályafutásának korai szakaszában a Hazárd megye lordjai című sorozatban is feltűnt, széles körű ismertséget azonban a Saved by the Bell hozott számára.

Richard Belding iskolaigazgatót 1989 és 1993 között alakította a sorozatban. Karakterének egyik legismertebb mondata „Hé, hé, hé, mi folyik itt?” volt.

Haskins a sorozat befejezése után sem búcsúzott el Mr. Beldingtől. A Saved by the Bell: The New Class című spin-offban is eljátszotta az iskolaigazgatót, így több mint egy évtizeden át kötődött a karakterhez.

Dennis Haskins számos népszerű sorozatban feltűnt

Bár pályafutását elsősorban a Saved by the Bell határozta meg, Dennis Haskins később több ismert televíziós produkcióban is szerepet kapott. Feltűnt egyebek mellett a New Girl - Új lány, a Mad Men - Reklámőrültek és a Felhőtlen Philadelphia című sorozatokban.

Filmes szerepei között szerepelt a Hogyan rohanj a veszTEDbe című 2014-es westernvígjáték is – írja az Independent.

65 évesen szerezte meg diplomáját

Haskins életének különleges fejezete volt, amikor 65 éves korában befejezte évtizedekkel korábban félbehagyott egyetemi tanulmányait. A University of Tennessee at Chattanooga hallgatója volt, tanulmányait azonban annak idején színészi pályafutása miatt nem fejezte be.

Később visszatért az egyetemre, és színházi diplomát szerzett. Akkor arról beszélt, hogy szakmai sikerei ellenére hosszú ideig hiányérzete volt amiatt, hogy nem fejezte be felsőfokú tanulmányait. Az intézmény tiszteletbeli diplomával is elismerte.

 

 

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