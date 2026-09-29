Meghalt a híres színész – generációk nőttek fel rajta

Dennis Haskins amerikai színész, a Saved by the Bell című televíziós sorozat ismert színésze 75 éves korában meghalt. Halálhírét ügynöke és régi barátja, Jay Schachter jelentette be kedden.

Dennis Haskins a Saved by the Max Los Angeles-i megnyitóján 2018. május 1-jén

Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Schachter közleményében tragikus veszteségnek nevezte a színész halálát. Mint fogalmazott, a nézők Mr. Belding karakterét szerették, akik pedig személyesen ismerték Haskinst, magát a színészt is nagyon kedvelték. Kiemelte, hogy Haskins különösen szoros kapcsolatot ápolt rajongóival, és mindig szakított időt arra, hogy találkozzon velük.

A halál okát nem közölték.

Mr. Belding szerepe hozta meg számára az áttörést

Az 1950-ben született Dennis Haskins televíziós pályafutásának korai szakaszában a Hazárd megye lordjai című sorozatban is feltűnt, széles körű ismertséget azonban a Saved by the Bell hozott számára.

Richard Belding iskolaigazgatót 1989 és 1993 között alakította a sorozatban. Karakterének egyik legismertebb mondata „Hé, hé, hé, mi folyik itt?” volt.

Haskins a sorozat befejezése után sem búcsúzott el Mr. Beldingtől. A Saved by the Bell: The New Class című spin-offban is eljátszotta az iskolaigazgatót, így több mint egy évtizeden át kötődött a karakterhez.

Dennis Haskins számos népszerű sorozatban feltűnt

Bár pályafutását elsősorban a Saved by the Bell határozta meg, Dennis Haskins később több ismert televíziós produkcióban is szerepet kapott. Feltűnt egyebek mellett a New Girl - Új lány, a Mad Men - Reklámőrültek és a Felhőtlen Philadelphia című sorozatokban.

Filmes szerepei között szerepelt a Hogyan rohanj a veszTEDbe című 2014-es westernvígjáték is – írja az Independent.