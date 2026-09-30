Éveken át nem tudták diagnosztizálni az édesanya betegségét: most a lánya is ugyanazzal a kórral küzd

Egy édesanya éveken át küzdött a betegségével anélkül, hogy az orvosok pontos diagnózist tudtak volna felállítani. Bár mára kiderült, mi áll a tünetei mögött, rá kellett döbbennie, hogy a betegség valószínűleg örökletes - mostanra ugyanis a lányánál is ugyanazok a panaszok jelentkeztek.

Éveket töltött ágyhoz kötve a nő, mielőtt megkapta volna pontos diagnózisát. Fotó: SWNS / Kirstie Haysman / SWNS

A 38 éves Kirstie Haysmant több mint három évtizeden alatt legalább 40 orvos látta, mégis minden egyes alkalommal téves diagnózist kapott. Egyebek mellett lupusszal, fibromyalgiával és kötőszöveti betegséggel is kezelték. Állítása szerint egy ponton már azt mondták neki, fogadja el, hogy élete hátralévő részét ágyhoz kötve kell töltenie.

Teljesen ágyhoz voltam kötve. Kúszva kellett kijutnom a mosdóba, ha senki sem volt ott, hogy segítsen.

Kirstie azonban nem adta fel. Elhatározta, hogy kideríti, mi állhat a rejtélyes tünetei hátterében, és történetével mások figyelmét is fel szeretné hívni a betegségre.

Már gyermekként is súlyos tünetei voltak, mégsem kapta meg a megfelelő diagnózist

Kirstie elmondása szerint már születése óta egészségügyi problémákkal küzdött. Csecsemőként majdnem életét vesztette, amit az orvosok akkor tüdőgyulladásnak tulajdonítottak. Gyermek- és felnőttkorában többször került kórházba tartós fül- és húgyúti fertőzések miatt. Az orvosok ezeket egy autoimmun betegség lehetséges következményének tartották.

Miután 2012-ben megszületett a lánya, Harriet, Kirstie állapota tovább romlott. Súlyos kimerültséget tapasztalt, valamint kiterjedt kiütések jelentek meg egész testén. Az orvosok ezeket a lupus tüneteinek vélték, ezért szteroidkezelést kapott a gyulladás csökkentésére. Azonban ma már úgy gondolja, hogy a kezelés valójában tovább súlyosbíthatta az állapotát.

Amikor a kezelés nem hozott javulást, egyre többször került kórházba, és újabb diagnózisokat kapott.

Azt hiszem, végül nyolc különböző diagnózist kaptam

- mondta Kirstie.

Közben az egészségi állapota folyamatosan romlott. Migrén, agyi köd és álmatlanság is gyötörte, ezért az orvosok metotrexátot írtak fel neki, amely az immunrendszer működését gátló gyógyszer, és bizonyos autoimmun betegségek kezelésére használják.