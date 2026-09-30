Éveken át nem tudták diagnosztizálni az édesanya betegségét: most a lánya is ugyanazzal a kórral küzd

Egy édesanya éveken át küzdött a betegségével anélkül, hogy az orvosok pontos diagnózist tudtak volna felállítani. Bár mára kiderült, mi áll a tünetei mögött, rá kellett döbbennie, hogy a betegség valószínűleg örökletes - mostanra ugyanis a lányánál is ugyanazok a panaszok jelentkeztek.
A 38 éves Kirstie Haysmant több mint három évtizeden alatt legalább 40 orvos látta, mégis minden egyes alkalommal téves diagnózist kapott. Egyebek mellett lupusszal, fibromyalgiával és kötőszöveti betegséggel is kezelték. Állítása szerint egy ponton már azt mondták neki, fogadja el, hogy élete hátralévő részét ágyhoz kötve kell töltenie.
Teljesen ágyhoz voltam kötve. Kúszva kellett kijutnom a mosdóba, ha senki sem volt ott, hogy segítsen.
Kirstie azonban nem adta fel. Elhatározta, hogy kideríti, mi állhat a rejtélyes tünetei hátterében, és történetével mások figyelmét is fel szeretné hívni a betegségre.
Már gyermekként is súlyos tünetei voltak, mégsem kapta meg a megfelelő diagnózist
Kirstie elmondása szerint már születése óta egészségügyi problémákkal küzdött. Csecsemőként majdnem életét vesztette, amit az orvosok akkor tüdőgyulladásnak tulajdonítottak. Gyermek- és felnőttkorában többször került kórházba tartós fül- és húgyúti fertőzések miatt. Az orvosok ezeket egy autoimmun betegség lehetséges következményének tartották.
Miután 2012-ben megszületett a lánya, Harriet, Kirstie állapota tovább romlott. Súlyos kimerültséget tapasztalt, valamint kiterjedt kiütések jelentek meg egész testén. Az orvosok ezeket a lupus tüneteinek vélték, ezért szteroidkezelést kapott a gyulladás csökkentésére. Azonban ma már úgy gondolja, hogy a kezelés valójában tovább súlyosbíthatta az állapotát.
Amikor a kezelés nem hozott javulást, egyre többször került kórházba, és újabb diagnózisokat kapott.
Azt hiszem, végül nyolc különböző diagnózist kaptam
- mondta Kirstie.
Közben az egészségi állapota folyamatosan romlott. Migrén, agyi köd és álmatlanság is gyötörte, ezért az orvosok metotrexátot írtak fel neki, amely az immunrendszer működését gátló gyógyszer, és bizonyos autoimmun betegségek kezelésére használják.
Kirstie szerint azonban ez a kezelés is tovább gyengítette a szervezetét. A kezei idővel eltorzultak, ízületei pedig annyira fájdalmassá és duzzadttá váltak, hogy már a tárgyakat sem tudta felemelni. Végül a lábápolói munkáját is fel kellett adnia, mivel már a szikét sem tudta megfelelően használni.
Otthona ekkor szinte gyógyszertárrá változott, ráadásul a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó szteroidkezelés következtében csontjai jelentősen meggyengültek.
2022-re Kirstie állapota annyira súlyossá vált, hogy teljesen ágyhoz kötött lett. Gondozók jártak hozzá, akik segítettek neki a tisztálkodásban és az öltözködésben. A mindössze tízéves Harrietnek is ki kellett vennie a részét az édesanyja gondozásából, így fiatal gondozóvá vált.
Alig tudtam mozgatni a testemet. Fájdalomtól sikoltozva ébredtem fel, mert az ízületeim annyira begyulladtak, hogy a térdem úgy nézett ki, mint a görögdinnye
- mondta.
2023 januárjában egy ismerőse vetette fel, hogy talán Lyme-kór állhat a háttérben. Kirstie ekkor kezdett komolyabban utánajárni a betegségnek.
Februárban Mexikóba utazott, hogy olyan vérvizsgálatot végeztessen, amely kifejezetten a Lyme-kórt vizsgálta. Az eredmény pozitív lett.
Kirstie számára egyszerre jelentett megkönnyebbülést és újabb aggodalmat, hogy végre választ kapott az évtizedek óta fennálló tüneteire. Ugyanakkor nem emlékezett arra, hogy valaha kullancs csípte volna meg, ezért attól is tartani kezdett, hogy lánya is érintett lehet.
A diagnózis után antibiotikum-kezelést kapott, és őssejtterápiát is kipróbált, hogy segítsen helyreállítani a szervezetében kialakult károsodásokat. Az orvosok kételkedtek abban, hogy valaha teljesen felépülhet, hiszen két évet töltött ágyhoz kötve. Kirstie azonban nem adta fel, és hipnoterápiába is kezdett.
Valóra vált egyik legrosszabb rémálma: lányát is diagnosztizálták a kórral
Miközben Kirstie állapota fokozatosan javulni kezdett, lánya, Harriet is egészségügyi problémákkal szembesült. A lánynál testi fájdalmak és migrén jelentkezett.
Édesanyja korábbi tapasztalatai miatt ezúttal nem akarta, hogy éveken át tartó kivizsgálások következzenek. Rögtön Lyme-kórra is gondolt, ezért gondoskodott arról, hogy Harrietet is megvizsgálják. A lány 2023 júliusában megkapta a Lyme-kór diagnózisát.
Most, hogy lányom is beteg, azt hiszem, a betegséggel születtem, és az egész családomban öröklődik, mivel az egész családom szenvedett a betegségtől
- mondta.
Mielőtt súlyosan megbetegedett, Kirstie több szépségversenyen is részt vett, köztük a Miss Great Britain és a Miss London City versenyeken. Sőt, 2015-ben Miss Hertfordshire-nek választották.
Amikor egészségi állapota javulni kezdett, elhatározta, hogy visszatér a színpadra. Egy évet adott magának arra, hogy annyira megerősödjön, hogy legalább egy sétapálca segítségével végig tudjon menni a kifutón.
Eltökélt voltam, hogy kerekesszék nélkül fogok színpadra állni a Miss Great Britain műsorában.
Hónapokig tartó edzés után 2025 októberében valóra vált a célja: a Miss Great Britain történetének első mozgáskorlátozott címvédője lett.
Harriet szintén édesanyja nyomdokaiba lép. A jelenleg gyógynövényes kezeléssel és étrend-kiegészítőkkel próbálja kordában tartani a betegségét, és 2026 októberében indul a Teen Miss Great Britain versenyen. Célja, hogy a szereplésével felhívja a figyelmet a fiatal gondozók helyzetére, vagyis azokra a gyerekekre és fiatalokra, akik beteg családtagjuk ellátásában kénytelenek részt venni - írta a Mirror.