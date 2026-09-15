Az orvosok közölték a 29 éves édesapával: már csak hetei vannak hátra

Egy egygyermekes édesapa azt hitte, mindössze mandulagyulladással küzd, de az orvosok végül vérrákot diagnosztizáltak nála. A diagnózis önmagában is sokkoló volt, a prognózis azonban még ennél is lesújtóbbnak bizonyult: közölték vele, hogy már csak hetei lehetnek hátra.

Kétszer is szembenézett a lesújtó diagnózissal az apa. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Kétszer is szembenézett a lesújtó diagnózissal az apa

A 29 éves Ryan Wilsont 2021-ben kezdetben Hodgkin-limfómával kezelték, miután kiderült, hogy a súlyos éjszakai izzadás a betegség egyik tünete lehet. Az állapota olyan rossz volt, hogy egyetlen éjszaka alatt többször is ágyneműt kellett cserélnie. Elmondása szerint azonban hiába jelezte többször is orvosának a panaszait, nem kapott megfelelő kivizsgálást.

2021 januárjában Ryan állapota hirtelen jelentősen romlott. Váladékcsomókat kezdett felköhögni, ezért a Furness Kórházba került, ahonnan később a manchesteri Christie's Kórházba szállították. Ott bent tartották, vérvizsgálatokat és biopsziát végeztek rajta, amelyek végül igazolták, hogy Hodgkin-limfómában szenved. Elmondása szerint nem nagyon fogta fel, hogy mi történik vele, ugyanis azonnal belevetette magát a kezelésekbe.

Hat hónapon át kemoterápiát kapott, majd egy hónapon keresztül sugárterápiával próbálták elpusztítani a szervezetében maradt rákos sejteket. 2021. augusztus 31-én végül hazatérhetett, miután az orvosok közölték vele, hogy a betegsége remisszióba került.

Akkor még csak 23 éves voltam, ráadásul a COVID idején történt mindez, így valójában nem éreztem úgy, hogy túl sok mindenből kimaradnék. A kezelés után csak vissza akartam térni a régi életemhez. Azonnal visszamentem dolgozni, és újra találkoztam a barátaimmal.

2021. november 5-én Ryan feleségül vette párját, Shannont, majd 2023 júliusában megszületett első gyermekük. A család boldogsága azonban nem tartott sokáig. 2023 szeptemberében Ryan ismét kórházba került, ezúttal olyan tünetekkel, amelyekről azt hitte, hogy egyszerű mandulagyulladás áll a háttérben. Az orvosok vérvizsgálatokat végeztek, amelyek rendkívül alacsony vérsejtszámot mutattak. Végül akut mieloid leukémiát (AML), vagyis a vérképző rendszer rosszindulatú megbetegedését diagnosztizálták nála.

Őszintén szólva mindannyiunk számára sokkoló volt. Épp most köszöntöttük az újszülött gyermekünket, és egyszerűen nem tudtuk, mit gondoljunk. Hatalmas sokk volt. Tudtam, hogy a limfóma visszatérhet, de arra egyáltalán nem számítottam, hogy egy teljesen új, ráadásul sokkal súlyosabb rákkal kell szembenéznem.

- idézte fel a férfi.