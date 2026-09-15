Az orvosok közölték a 29 éves édesapával: már csak hetei vannak hátra

Egy egygyermekes édesapa azt hitte, mindössze mandulagyulladással küzd, de az orvosok végül vérrákot diagnosztizáltak nála. A diagnózis önmagában is sokkoló volt, a prognózis azonban még ennél is lesújtóbbnak bizonyult: közölték vele, hogy már csak hetei lehetnek hátra.
Kétszer is szembenézett a lesújtó diagnózissal az apa
A 29 éves Ryan Wilsont 2021-ben kezdetben Hodgkin-limfómával kezelték, miután kiderült, hogy a súlyos éjszakai izzadás a betegség egyik tünete lehet. Az állapota olyan rossz volt, hogy egyetlen éjszaka alatt többször is ágyneműt kellett cserélnie. Elmondása szerint azonban hiába jelezte többször is orvosának a panaszait, nem kapott megfelelő kivizsgálást.
2021 januárjában Ryan állapota hirtelen jelentősen romlott. Váladékcsomókat kezdett felköhögni, ezért a Furness Kórházba került, ahonnan később a manchesteri Christie's Kórházba szállították. Ott bent tartották, vérvizsgálatokat és biopsziát végeztek rajta, amelyek végül igazolták, hogy Hodgkin-limfómában szenved. Elmondása szerint nem nagyon fogta fel, hogy mi történik vele, ugyanis azonnal belevetette magát a kezelésekbe.
Hat hónapon át kemoterápiát kapott, majd egy hónapon keresztül sugárterápiával próbálták elpusztítani a szervezetében maradt rákos sejteket. 2021. augusztus 31-én végül hazatérhetett, miután az orvosok közölték vele, hogy a betegsége remisszióba került.
Akkor még csak 23 éves voltam, ráadásul a COVID idején történt mindez, így valójában nem éreztem úgy, hogy túl sok mindenből kimaradnék. A kezelés után csak vissza akartam térni a régi életemhez. Azonnal visszamentem dolgozni, és újra találkoztam a barátaimmal.
2021. november 5-én Ryan feleségül vette párját, Shannont, majd 2023 júliusában megszületett első gyermekük. A család boldogsága azonban nem tartott sokáig. 2023 szeptemberében Ryan ismét kórházba került, ezúttal olyan tünetekkel, amelyekről azt hitte, hogy egyszerű mandulagyulladás áll a háttérben. Az orvosok vérvizsgálatokat végeztek, amelyek rendkívül alacsony vérsejtszámot mutattak. Végül akut mieloid leukémiát (AML), vagyis a vérképző rendszer rosszindulatú megbetegedését diagnosztizálták nála.
Őszintén szólva mindannyiunk számára sokkoló volt. Épp most köszöntöttük az újszülött gyermekünket, és egyszerűen nem tudtuk, mit gondoljunk. Hatalmas sokk volt. Tudtam, hogy a limfóma visszatérhet, de arra egyáltalán nem számítottam, hogy egy teljesen új, ráadásul sokkal súlyosabb rákkal kell szembenéznem.
- idézte fel a férfi.
A következő hat hónapban kemoterápián és sugárkezelésen esett át, majd egy őssejt-transzplantációval is megpróbálkoztak. A beavatkozás azonban nem járt sikerrel. Az orvosok végül közölték vele, hogy a kezelési lehetőségei kimerültek, és már lehet csak néhány hete van hátra.
Nem volt immunrendszerem; vérátömlesztésekből éltem.
Mivel az orvosok úgy látták, hogy már nem tudnak érdemben segíteni rajta, Ryant hazaengedték a kórházból. Az idő azonban telt, és meglepő módon az állapota nem romlott olyan ütemben, mint amire számítottak. Ez új reményt adott a családnak, és felmerült egy második őssejt-transzplantáció lehetősége.
2024 júliusában Ryan átesett a második transzplantáción, amely ezúttal sikeresnek bizonyult. Azóta ismét remisszióban van. A kezeléseknek azonban súlyos következményei is maradtak. Ryan jelenleg avaszkuláris nekrózissal (AVN) küzd, amelynek következtében a csontszövet egy része elhalt. Állapota miatt térd- és vállprotézisre is szüksége van.
A hosszú kórházi kezelések alatt Ryan és felesége igyekeztek valami pozitívat is kihozni a nehéz helyzetből: megalapították a Believe Within nevű ruházati márkát. A vállalkozás alapvető ruhadarabokat, valamint személyre szabható termékeket kínál, elsősorban azért, hogy a kezelés alatt álló betegek számára könnyebben elérhető, kényelmes ruházatot biztosítsanak - írta a Mirror.