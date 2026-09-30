Diana hercegnő bátyja nekiment a Buckingham-palotának egy különös állítás miatt

Charles Spencer, Diana hercegnő öccse a CBS Newsnak adott interjúban reagált a Buckingham-palota egyik korábbi közleményére, amelyben az uralkodó testvéri gyászra és az emlékezet torzulásának lehetőségére utalt.

Diana bátyja keményen reagált a Buckingham-palota állítására Fotó: AMER GHAZZAL / NurPhoto

Spencer új könyvében, a Swan Song: Diana, My Sister című memoárban azt írta, hogy Diana 1997-es temetése előtt beszélgetett a későbbi III. Károly királlyal, aki akkor még Károly herceg volt. Állítása szerint kifogásolta, hogy Vilmos és Harry a koporsó mögött haladjon a temetési menetben.

Spencer szerint Károly ekkor azt mondta neki: „Nyugodj meg, hamarosan úgyis elfelejtjük.”

Spencer szerint nem tévesen emlékszik

A Buckingham-palota a hónap elején reagált az állításra. A közleményben azt írták, hogy a király tisztában van azzal, hogy a testvéri gyász elhomályosíthatja a gondolkodást, befolyásolhatja az ítélőképességet és megváltoztathatja az emlékeket.

Spencer a CBS Mornings műsorában határozottan visszautasította, hogy tévesen emlékezne a történtekre.

„Tudom, hogy hallottam” – mondta.

Azt is hozzátette, hogy életében mindössze két telefonbeszélgetése volt a jelenlegi királlyal, ezért szerinte nem lehet összetéveszteni, melyik beszélgetésről van szó. Spencer szerint ráadásul már annak idején is beszélt másoknak az elhangzottakról, többek között Barbara Waltersnek is.

Diana bátyja azt mondta, hogy a memoár megírásáról szinte senki nem tudott a családból. Állítása szerint csak a feleségét és a könyvkiadót avatta be, és szándékosan nem szólt a családtagoknak egészen a megjelenés előtt.

Ennek egyik oka az volt, hogy nem akarta, hogy bárki azt gondolja, Vilmos vagy Harry részt vett a könyv elkészítésében. Spencer különösen Harry esetében tartotta ezt fontosnak, mivel korábban hosszabb időt töltött vele.

Közel harminc évvel Diana halála után jelent meg a könyv

Spencer a könyv megjelenése óta már beszélt Vilmossal és Harryvel is. A memoár csaknem három évtizeddel Diana halála után jelent meg.

Diana hercegnő 1997-ben, Párizsban halt meg egy autóbalesetben. Testvére a könyvben a temetésen elmondott gyászbeszédére is visszaemlékezik, és azt mondta, elsősorban azért írta meg a memoárt, hogy megőrizze húga emlékét.

Spencer szerint azt szerette volna, ha az olvasók megértik, hogy Diana rendkívüli ember volt, aki teljes erővel próbált élni, miközben élete tragikusan rövidre szabott volt.