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diana

III. Károly király bosszankodhat, újra előkerült Diana híres bosszúruhája

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Diana hercegné legendás bosszúruhája hamarosan újra a figyelem középpontjába kerül: a híres fekete estélyit decemberben árverésre bocsátják New Yorkban.
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dianakárolyruha

Kevés ruha vált annyira legendássá, mint Diana hercegné híres „bosszúruhája”, amelyet 1994 júniusában, a londoni Serpentine Galériában viselt. A Christina Stambolian által tervezett fekete estélyi azóta is a divattörténet egyik ikonikus darabja.

diana
Árverésre kerül Diana ikonikus bosszúruhája. Fotó: Princess Diana Archive / Hulton Royals Collection

Diana legendás bosszúruhája újra előkerült, most bárki megveheti

Diana a testhez simuló, vállat szabadon hagyó ruhát magas sarkú cipővel, vörös rúzzsal és gyöngyös nyaklánccal viselte. Megjelenését sokan Károly hercegnek szóló nyilvános üzenetként értelmezték, miután a herceg röviddel korábban egy televíziós interjúban elismerte hűtlenségét.

Diana hercegné első nyilvános megjelenése Károly herceg mellett a Goldsmiths Hallban egy fekete, pánt nélküli Emanuel ruhában
Diana hercegné a japán Hachi által tervezett fehér, kristályos estélyiben, Washingtonban, 1985. november 11-én
Diana hercegné az osztrák elnökkel és feleségével egy Catherine Walker által tervezett piros csíkos kabátban és hozzá illő kalapban Bécsben, 1986. áprilisában
Diana hercegné és John Travolta tánca a Fehér Ház Cross Halljában
Diana hercegné egy Bruce Oldfield ezüst lamé estélyiben, Melbourne-ben, 1985-ben
Diana hercegné egy türkizkék, egyvállas Bruce Oldfield-estélyiben
Diana hercegné egy rózsaszín Victor Edelstein-ruhában a milánói operában
Diana Spencer legikonikusabb ruhájában, a Christina Stambolian tervezte „bosszúruhában”
Galéria: Diana hercegné legikonikusabb ruhái – Galéria
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Diana hercegné első nyilvános megjelenése Károly herceg mellett a Goldsmiths Hallban. Az eseményre egy fekete, pánt nélküli Emanuel ruhát választott magának, amellyel divatot teremtett. Korábban ugyanis a fekete színt a legtöbben a gyász színével azonosították.

A ruhát Diana csak egyszer viselte, majd 1997-ben egy jótékonysági árverésen 79 másik ruhájával együtt eladta. A legendás darab most, közel három évtized után ismét kalapács alá kerül: a Sotheby's decemberben New Yorkban bocsátja árverésre.

A ruhát eredetileg 150–300 ezer dollárra, vagyis nagyjából 47–94 millió forintra becsülik, ám az aukciósház szerint akár 1 millió dollárt, azaz mintegy 313 millió forintot is fizethetnek érte.

Diana más ruháiért is elképesztő összegeket adtak már. A híres bárányos pulóvere 2023-ban 1,1 millió dollárért, vagyis mintegy 344 millió forintért kelt el, míg egy Jacques Azagury által tervezett estélyi 2024-ben 1 148 080 dollárért, körülbelül 359 millió forintért talált gazdára.

A legendás bosszúruha az árverés előtt Londonban, Hongkongban és Genfben is látható lesz, mielőtt decemberben New Yorkban végleg új tulajdonoshoz kerül.

Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
Lady Diana és Károly, LadyDianaésKároly
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