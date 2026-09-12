III. Károly király bosszankodhat, újra előkerült Diana híres bosszúruhája

A ruhát Diana csak egyszer viselte, majd 1997-ben egy jótékonysági árverésen 79 másik ruhájával együtt eladta. A legendás darab most, közel három évtized után ismét kalapács alá kerül: a Sotheby's decemberben New Yorkban bocsátja árverésre.

A ruhát eredetileg 150–300 ezer dollárra, vagyis nagyjából 47–94 millió forintra becsülik, ám az aukciósház szerint akár 1 millió dollárt, azaz mintegy 313 millió forintot is fizethetnek érte.

Diana más ruháiért is elképesztő összegeket adtak már. A híres bárányos pulóvere 2023-ban 1,1 millió dollárért, vagyis mintegy 344 millió forintért kelt el, míg egy Jacques Azagury által tervezett estélyi 2024-ben 1 148 080 dollárért, körülbelül 359 millió forintért talált gazdára.

A legendás bosszúruha az árverés előtt Londonban, Hongkongban és Genfben is látható lesz, mielőtt decemberben New Yorkban végleg új tulajdonoshoz kerül.