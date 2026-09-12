III. Károly király bosszankodhat, újra előkerült Diana híres bosszúruhája

Kevés ruha vált annyira legendássá, mint Diana hercegné híres „bosszúruhája”, amelyet 1994 júniusában, a londoni Serpentine Galériában viselt. A Christina Stambolian által tervezett fekete estélyi azóta is a divattörténet egyik ikonikus darabja.
Diana legendás bosszúruhája újra előkerült, most bárki megveheti
Diana a testhez simuló, vállat szabadon hagyó ruhát magas sarkú cipővel, vörös rúzzsal és gyöngyös nyaklánccal viselte. Megjelenését sokan Károly hercegnek szóló nyilvános üzenetként értelmezték, miután a herceg röviddel korábban egy televíziós interjúban elismerte hűtlenségét.
A ruhát Diana csak egyszer viselte, majd 1997-ben egy jótékonysági árverésen 79 másik ruhájával együtt eladta. A legendás darab most, közel három évtized után ismét kalapács alá kerül: a Sotheby's decemberben New Yorkban bocsátja árverésre.
A ruhát eredetileg 150–300 ezer dollárra, vagyis nagyjából 47–94 millió forintra becsülik, ám az aukciósház szerint akár 1 millió dollárt, azaz mintegy 313 millió forintot is fizethetnek érte.
Diana más ruháiért is elképesztő összegeket adtak már. A híres bárányos pulóvere 2023-ban 1,1 millió dollárért, vagyis mintegy 344 millió forintért kelt el, míg egy Jacques Azagury által tervezett estélyi 2024-ben 1 148 080 dollárért, körülbelül 359 millió forintért talált gazdára.
A legendás bosszúruha az árverés előtt Londonban, Hongkongban és Genfben is látható lesz, mielőtt decemberben New Yorkban végleg új tulajdonoshoz kerül.