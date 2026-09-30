Szükségállapotot hirdettek, mert hiánycikk lehet a diétás kóla

Manhattan, Brooklyn, Harlem és Queens lakói is arról számoltak be, hogy az Amazon Fresh, a FreshDirect, a Costco és a Target kínálatából időnként eltűnt a diétás kóla. Egyes vásárlók állítása szerint csaknem egy hónapja nem tudnak dobozos változatot rendelni.

Pánik New Yorkban: hetek óta hiánycikk a népszerű diétás kóla.

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Ellátási zavar vagy üzleti vita? Rejtély övezi a diétás kóla hiányát

A közösségi oldalakon gyorsan terjedni kezdett a hír, néhány rajongó pedig tréfásan már „vészhelyzetet” és „forradalmat” emlegetett.

A jelenség különösen feltűnő, mert a diétás kóla világszerte a Coca-Cola egyik legnépszerűbb terméke, forgalma pedig az utóbbi időben növekedett.

Az internetes találgatások szerint nem feltétlenül általános ellátási zavarról van szó. Egyesek arra gyanakodnak, hogy szerződéses, számlázási vagy logisztikai probléma állhat a háttérben.

Egy állítólagos Amazon Fresh-dolgozó azt írta, hogy Pepsi-termékeket kapnak, Coca-Colát azonban nem.

Az érintett vállalatok nem kommentálták az ügyet, és nincs bizonyíték arra, hogy egész New Yorkban diétáskóla-hiány alakult volna ki. Egy gyors internetes keresés alapján bizonyos szolgáltatóknál továbbra is rendelhető az üdítő.