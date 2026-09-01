Halálosabb a fentanilnál az új szuperdrog

Az új drogokkal egyre nehezebb lépést tartaniuk a hatóságoknak. A kínai laborokban fejlesztett, úgynevezett orphine-ok célja, hogy kijátsszák a már betiltott szintetikus opioidokra vonatkozó szabályokat.

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Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

Fentanilnál erősebb új drog terjed Európában

Az egyik legveszélyesebb új vegyület a cychlorphine, amely a szakértők szerint közel tízszer erősebb a fentanilnál. Már egy homokszemnyi mennyiség is halálos túladagolást okozhat.

A szer különösen alattomos, mert a hagyományos drogtesztek gyakran nem mutatják ki. Por és tabletta formájában is felbukkanhat, ráadásul heroinba, fentanilba és kokainba is belekeverhetik. Hamis gyógyszerekben is találtak már belőle.

A veszélyes szerekhez köthető halálesetek száma már Európában is emelkedik. Az Egyesült Királyságban eddig 22 ember halálát hozták összefüggésbe orphine-okkal, az EU-ban pedig 31 halálesetet kapcsoltak hozzájuk.

A szakértők szerint a valódi szám ennél is magasabb lehet, mert a legtöbb labor nem rendelkezik a drog kimutatásához szükséges speciális vizsgálatokkal.

A túladagolás jelei lehetnek a szűk pupillák, az eszméletvesztés, a nehézlégzés, a hideg, nyirkos bőr, valamint a kékes vagy szürkés ajkak. Ilyen tünetek esetén azonnal sürgősségi segítséget kell kérni.

A szakértők szerint 2026-ban még soha nem volt ennyire veszélyes az utcán vásárolt kábítószerek fogyasztása.