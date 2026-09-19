Megdöbbentő felfedezés: 25 ezer éves titkot őrzött egy ősember fogazata

Akár 25 ezer évvel ezelőtt is jelen lehetett a drogfogyasztás az emberek életében. Indonéziában egy ősi vadászó-gyűjtögető maradványain olyan nyomokat találtak, amelyek szerint pszichoaktív hatású bételdiót fogyaszthatott.

Több ezer évvel ezelőtti drogfogyasztásról árulkodik egy ősmeber fogazata (illusztráció, a képen bételdió) Forrás: Pexels Fotó: Nguyen Vinh Quang

Több ezer évvel ezelőtti drogfogyasztásról árulkodik egy lelet

A kutatók Sulawesi szigetén két ősi ember maradványait vizsgálták. Az egyik 25–16 ezer, a másik 7600–6300 évvel ezelőtt élhetett. Mindkettőjük fogain különös, mély és lekerekített kopásnyomokat fedeztek fel. A tudósok szerint ezek arra utalhatnak, hogy az emberek egész bételdiókat szopogattak.

A bételdió pszichoaktív hatását az arekolin nevű vegyület okozza. Fogyasztása enyhe eufóriát és fokozott éberséget válthat ki, és napjainkban is széles körben használják az ázsiai és csendes-óceáni térségben.

Korábban úgy gondolták, hogy az emberi drogfogyasztás első bizonyítékai nagyjából 13 ezer évvel ezelőttről származnak. Az új felfedezés ezt több mint tízezer évvel tolhatja vissza. A kutatók kísérletekkel azt is igazolták, hogy a bételdiót nem feltétlenül kell megrágni. Már a szopogatás során is elegendő arekolin szabadulhat fel ahhoz, hogy hatást gyakoroljon az agyműködésre.

#Drug use may have begun 25,000 years ago in #Indonesia, research finds



The evidence shows that #BetelNuts were used as #drugs by some #Indonesian communities up to 25,000 years ago.https://t.co/a1TK6RA0aN — Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) September 11, 2026

Az azonban nem biztos, hogy az ősi emberek kifejezetten a bódító hatás miatt fogyasztották. A kutatók szerint az is elképzelhető, hogy fogfájásukat próbálták enyhíteni vele – írja a Daily Mail.

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