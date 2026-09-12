Kiadták a riasztást, lezuhant egy drón Romániában

A szaktárca közleménye szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A drón becsapódásának helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter keletkezett.

Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén

Fotó: Radu Miruță/Facebook (Illusztráció)

Telefonost riasztást adtak ki a drón miatt

Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart - közölték, írja az MTI.

A román hatóságok helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében is láttak egy drónt.