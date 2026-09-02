Egy juhász hatástalanította a Romániában lezuhant drónt – videó

A romániai Vaslui megyében zuhant le egy drón kedden egy mezőre. A helyszínre elsőként egy juhász érkezett, aki megközelítette a drónt, majd kihúzta belőle a vezetékeket.

Elsőként egy juhász közelítette meg a lezuhant drónt

Fotó: Facebook/Vaslui TV

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyi rendőrőrs vezetőjét 10 óra 15 perckor értesítették arról, hogy egy drón roncsaira bukkantak a Viișoara melletti mezőn, amely település 30 kilométerre fekszik a Moldovai Köztársaság határától. A drónt később a hatóságok ellenőrzött körülmények között felrobbantották – írja az Observatorra hivatkozva a Maszol.

Vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy milyen típusú eszközről van szó, és milyen pontosan hogyan került oda.

Nem sokat gondolkozott a juhász, mit tegyen a drónnal

A drónt először egy juhász közelítette meg, ő volt az, aki hatástalanította. Azt mondta, a juhokkal volt kint, amikor meglátott egy fehér autót ott, ahol a drón leesett, de nem tudja, kik voltak azok. Azután közelebb ment, és meglátott valami feketét, vagyis a drónt. Mint mondta, még sosem látott ilyet, a drónon számok és betűk voltak, valamint sípolt és égtek a lámpái. Ekkor további hezitálás nélkül megfogta a vezetéket és kihúzta őket a szerkezetből.

Kitéptem a vezetékeket, és leállt

– mondta.

Andrei Şerban prefektus kedden közölte, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a csendőrség és a rendőrség munkatársai is vizsgálódtak a helyszínen.

Korábban több drón is becsapódott Romániában

Augusztus 20-án Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben zuhant le egy drón. A megelőző napokban példátlan intenzitású támadásokat hajtottak végre az ukrán front Romániával határos térségében.