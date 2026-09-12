Ártatlan férfi halt meg a félresikerült leszámolásban – döbbenetes szerepet kaphatott egy tinédzser

A 40 éves Joshua Macdonaldot szeptember 2-án lőtték agyon Merrylands West egyik házában. A férfit korábban nem ismerte a rendőrség, és nem volt kapcsolata a szervezett bűnözéssel. Egy nappal korábban egy másik, feltehetően szintén téves személyazonosság miatt elkövetett támadásban a 23 éves egyetemista, Marco Talia halt meg saját otthonában. A rendőrök pénteken egy 18 és egy 19 éves férfit fogtak el. A fiatalabb gyanúsítottnál lefoglalt drón igazságügyi vizsgálata során olyan bizonyítékokat találhattak, amelyek összekötik őt Macdonald meggyilkolásával.

Drónnal kémkedhetett a tinédzser a lövöldözés előtt.

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Drón vezette nyomra a rendőröket a végzetes bandatámadás után

Joe Doueihi rendőrségi vezető szerint a tinédzser néhány háztömbnyire tartózkodott a gyilkosság helyszínétől, drónnal figyelte a környéket, majd információkat továbbított a lövöldözőknek. A rendőrség úgy véli, egyike lehetett azoknak, akiket egy bűnszervezet a leszámolás egyes feladatainak végrehajtására bérelt fel. Ilyen megbízás lehet egy autó ellopása vagy a bizonyítékok megsemmisítése is.

A 18 éves férfit gyilkossággal, bűnszervezetben való részvétellel és bűncselekmény elősegítésével vádolták meg. A 19 éves gyanúsított ellen bűnszervezetben való részvétel, bűncselekmény elősegítése és felfüggesztett jogosítvánnyal vezetés miatt emeltek vádat. Ő óvadék ellenében szabadlábra került.

Macdonald halála 2025 májusa óta legalább az ötödik feltételezett, téves azonosítás miatt elkövetett gyilkosság volt Új-Dél-Walesben. A hatóságok szerint különösen nagy kihívást jelent az az új bűnözési modell, amelyben tinédzsereknek szervezik ki a feladatokat.