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Csúnyán ráfázhat, ha nem áll meg a STOP-táblánál – bekeményítettek a rendőrök

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Rendőrségi drónnal ellenőrizték a vasúti átjáróknál közlekedő autósokat Lengyelországban. Néhány óra alatt 25 sofőrt bírságoltak meg, mert nem álltak meg a STOP táblánál.
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stoprendőrségvasúti átjáró

A lengyelországi Ostrołęka közlekedési rendőrei szeptember 14-én drónt vetettek be a város és a környező járás vasúti átjáróinál. A levegőből készült felvételek alapján egy távolabb várakozó járőr állította meg a szabálytalankodókat.

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Drónnal ellenőrizték a vasúti átjárókat, 25 sofőr kapott bírságot.

Drónnal figyelte a rendőrség a vasúti átjárókat, sorra buktak le a sofőrök

A rendőrök azt figyelték, hogy a sofőrök valóban megállnak-e a STOP táblánál, és meggyőződnek-e arról, hogy biztonságosan áthaladhatnak a síneken. Sokan csak lassítottak, majd megállás nélkül továbbhajtottak. A megbírságoltak között több teherautó vezetője is szerepelt.

Mind a 25 autós 300 zlotys, vagyis mintegy 27 ezer forintos bírságot és nyolc büntetőpontot kapott. 

A lengyel rendőrség szerint az ilyen szabályszegés különösen veszélyes, mert egy vonat fékútja akár egy kilométer is lehet.

Súlyosabb kihágásért – például a záródó sorompó megkerüléséért vagy a piros jelzés figyelmen kívül hagyásáért – 2000 zlotys bírság és 15 büntetőpont járhat. Ha valaki két éven belül megismétli a szabálysértést, a pénzbüntetés megduplázódhat.

A lengyel parlament elé kerülő törvénymódosítás alapján a legsúlyosabb esetekben automatikusan három hónapra bevonhatják a sofőr jogosítványát. A rendőrség jelezte, hogy a drónos ellenőrzések folytatódnak.

 

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