Turisták találtak dróndarabokat Romániában – azonnal riasztották a hatóságokat

Turisták találtak drónroncs darabokat csütörtök délelőtt a Konstanca megyei Corbu strandján. A hatóságokat 10 óra körül értesítették a gyanús tárgyakról, a rendőrök mintegy tíz perccel később érkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelem egységei 10 óra 35 perc körül csatlakoztak az intézkedéshez.

A drónroncs maradványait szakemberek vizsgálják

Fotó: Radu Miruță/Facebook

Drónroncs darabok kerültek elő Romániában

A New.ro információi szerint a homokban egy körülbelül egy méter hosszú tárgyat találtak, mintegy száz méterrel távolabb pedig egy másik darabra bukkantak, amely a szerkezet szárnyának tűnt.

A turisták beszámolója szerint az egyik roncsból elektromos vezetékek álltak ki.

A hatóságok elsődleges vizsgálata szerint a megtalált darab nem tartalmazott robbanóanyagot. A maradványokat szakemberek emelik ki és szállítják el, majd részletes vizsgálatnak vetik alá őket, hogy megállapítsák a drón pontos eredetét.

Az elmúlt hetekben több hasonló maradványt is találtak a román tengerparton. Legutóbb Olimp térségében került elő egy dróndarab a Fekete-tengerből. Abban robbanóanyagot találtak, ezért a tűzszerészek biztonságos körülmények között, a helyszínen semmisítették meg.