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drón

Turisták találtak dróndarabokat Romániában – azonnal riasztották a hatóságokat

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Turisták figyeltek fel gyanús tárgyakra csütörtök délelőtt a romániai Corbu strandján, majd értesítették a hatóságokat. A drónroncsok eredetét szakemberek vizsgálják, az elsődleges adatok szerint pedig az egyik megtalált maradvány nem tartalmazott robbanóanyagot.
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drónturistaRománia

Turisták találtak drónroncs darabokat csütörtök délelőtt a Konstanca megyei Corbu strandján. A hatóságokat 10 óra körül értesítették a gyanús tárgyakról, a rendőrök mintegy tíz perccel később érkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelem egységei 10 óra 35 perc körül csatlakoztak az intézkedéshez.

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A drónroncs maradványait szakemberek vizsgálják
Fotó: Radu Miruță/Facebook

Drónroncs darabok kerültek elő Romániában

A New.ro információi szerint a homokban egy körülbelül egy méter hosszú tárgyat találtak, mintegy száz méterrel távolabb pedig egy másik darabra bukkantak, amely a szerkezet szárnyának tűnt. 

A turisták beszámolója szerint az egyik roncsból elektromos vezetékek álltak ki.

A hatóságok elsődleges vizsgálata szerint a megtalált darab nem tartalmazott robbanóanyagot. A maradványokat szakemberek emelik ki és szállítják el, majd részletes vizsgálatnak vetik alá őket, hogy megállapítsák a drón pontos eredetét.

Az elmúlt hetekben több hasonló maradványt is találtak a román tengerparton. Legutóbb Olimp térségében került elő egy dróndarab a Fekete-tengerből. Abban robbanóanyagot találtak, ezért a tűzszerészek biztonságos körülmények között, a helyszínen semmisítették meg.

 

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