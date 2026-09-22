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Ukrajna

Történelmi épületet ért orosz dróntámadás Ukrajnában, nagy része porig égett – galéria

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hétfő este orosz erők pilóta nélküli repülőgépekkel és egy FPV drónnal támadták a délkelet-ukrajnai Zaporizzsját. A dróntámadásban jelentős károk keletkeztek a városban: megsemmisült egy bevásárlóközpont, emellett több többszintes lakóépület és a Zaporizzsjai Nemzeti Egyetem több épülete is megrongálódott, a csapásban hat ember megsérült.
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Ukrajnadróntámadásorosz támadás

A szeptember 21-i dróntámadás egyik legsúlyosabban érintett helyszíne a Zaporizzsjai Nemzeti Egyetem 3. számú Akadémiai épülete volt az Olekszandrivszkij járásban.

September 21, 2026, Zaporizhzhia, Ukraine: A firefighter stands on a ladder during a response to a fire caused by an overnight Russian drone attack in Academic Building No. 3 of Zaporizhzhia National University in the Oleksandrivskyi district of Zaporizhzhia, Ukraine, September 21, 2026. The building, a cultural heritage site and architectural monument of local significance, was formerly the Oleksandrivsk Girlsâ€™ Gymnasium, built in 1902. A significant portion of the historic structure burned down in the attack. Buildings No. 4 and No. 5 also sustained damage, with windows shattered. The Russian strike additionally destroyed a shopping centre and damaged multi-storey residential blocks. Six people were injured. (Credit Image: © Dmytro Smolienko/Ukrinform via ZUMA Press Wire), dróntámadás
Történelmi jelentőségű épületben okozott pusztítást az orosz dróntámadás Ukrajnában
Fotó: Dmytro Smolienko / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Az épület jelentős része lángokba borult, és súlyosan megrongálódott.

A történelmi épület kulturális örökségi helyszín, valamint helyi jelentőségű építészeti emlék.

1902-ben épült, korábban az Olekszandrivszki Leánygimnázium működött benne. A támadás következtében az épület jelentős része leégett. Az egyetem 4. és 5. számú épületei szintén megrongálódtak, ablakaik betörtek.

A csapás a bevásárlóközpontot teljesen elpusztította, és lakóépületekben is károkat okozott. A támadásban hat ember megsérült.

Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Historic Building Of Zaporizhzhia National University Struck By Russian Army
Russian Army Attacks Shopping Mall With Drones In Zaporizhzhia
Russian Army Attacks Shopping Mall With Drones In Zaporizhzhia
Russian Army Attacks Shopping Mall With Drones In Zaporizhzhia
Russian Army Attacks Shopping Mall With Drones In Zaporizhzhia
Galéria: Történelmi épületet lőttek szét az oroszok Ukrajnában
Fotó: NorthFoto
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Hétfő este az orosz erők pilóta nélküli repülőgépekkel és egy FPV drónnal támadták a délkeleti várost, Zaporizzsjalt .

Miért keletkeznek hatalmas tüzek egy dróntámadás után?

A pilóta nélküli repülőgépek, például az oroszok által használt Sahed- és Geran-drónok jelentős mennyiségű üzemanyagot szállítanak. Ha a robbanófej nem is robban fel teljesen, a szétrepülő és meggyulladó üzemanyag rendkívül intenzív és nehezen oltható tüzet okozhat.

Ez különösen súlyos következményekkel járhat lakóházakban és raktárakban, ahol a tűz gyorsan nagy területre terjedhet.

Az orosz távolsági csapások során használt cirkálórakéták, például a Kalibr és a H-101 esetében szintén komoly pusztítást okozhat a hagyományos robbanóerő. A rakétákban található üzemanyag pedig önmagában is hozzájárulhat a súlyos tüzek kialakulásához.

Drónzápor hullott Moszkvára, ez volt az eddigi legnagyobb támadás

Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le - közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere vasárnap a Max-csatornáján.

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