Történelmi épületet ért orosz dróntámadás Ukrajnában, nagy része porig égett – galéria

Miért keletkeznek hatalmas tüzek egy dróntámadás után?

A pilóta nélküli repülőgépek, például az oroszok által használt Sahed- és Geran-drónok jelentős mennyiségű üzemanyagot szállítanak. Ha a robbanófej nem is robban fel teljesen, a szétrepülő és meggyulladó üzemanyag rendkívül intenzív és nehezen oltható tüzet okozhat.

Ez különösen súlyos következményekkel járhat lakóházakban és raktárakban, ahol a tűz gyorsan nagy területre terjedhet.

Az orosz távolsági csapások során használt cirkálórakéták, például a Kalibr és a H-101 esetében szintén komoly pusztítást okozhat a hagyományos robbanóerő. A rakétákban található üzemanyag pedig önmagában is hozzájárulhat a súlyos tüzek kialakulásához.

Drónzápor hullott Moszkvára, ez volt az eddigi legnagyobb támadás

Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le - közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere vasárnap a Max-csatornáján.