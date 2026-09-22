Történelmi épületet ért orosz dróntámadás Ukrajnában, nagy része porig égett – galéria

A szeptember 21-i dróntámadás egyik legsúlyosabban érintett helyszíne a Zaporizzsjai Nemzeti Egyetem 3. számú Akadémiai épülete volt az Olekszandrivszkij járásban.
Az épület jelentős része lángokba borult, és súlyosan megrongálódott.
A történelmi épület kulturális örökségi helyszín, valamint helyi jelentőségű építészeti emlék.
1902-ben épült, korábban az Olekszandrivszki Leánygimnázium működött benne. A támadás következtében az épület jelentős része leégett. Az egyetem 4. és 5. számú épületei szintén megrongálódtak, ablakaik betörtek.
A csapás a bevásárlóközpontot teljesen elpusztította, és lakóépületekben is károkat okozott. A támadásban hat ember megsérült.
Miért keletkeznek hatalmas tüzek egy dróntámadás után?
A pilóta nélküli repülőgépek, például az oroszok által használt Sahed- és Geran-drónok jelentős mennyiségű üzemanyagot szállítanak. Ha a robbanófej nem is robban fel teljesen, a szétrepülő és meggyulladó üzemanyag rendkívül intenzív és nehezen oltható tüzet okozhat.
Ez különösen súlyos következményekkel járhat lakóházakban és raktárakban, ahol a tűz gyorsan nagy területre terjedhet.
Az orosz távolsági csapások során használt cirkálórakéták, például a Kalibr és a H-101 esetében szintén komoly pusztítást okozhat a hagyományos robbanóerő. A rakétákban található üzemanyag pedig önmagában is hozzájárulhat a súlyos tüzek kialakulásához.
Drónzápor hullott Moszkvára, ez volt az eddigi legnagyobb támadás
Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le - közölte Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere vasárnap a Max-csatornáján.