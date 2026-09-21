Három gyermek és egy nő halt meg orosz dróntámadásokban Kijevnél

A helyi hatóságok közlése szerint Kijeve mellett egy anya és két hároméves gyermek vesztette életét egy családi házat ért dróntámadásban, egy másik helyszínen kórházba szállítás után halt egy kislány.

Halálos áldozatai vannak a dróntámadásoknak (Illusztráció)

Fotó: Nina Liashonok / Ukrinform via ZUMA Press Wire

A dróntámadások részletei

A Harkiv megyei Lozove városában egy ember meghalt, három másik megsebesült, Zaporizzsjában pedig az eddigi adatok öten sebesültek meg a hétfőre virradó éjszaka végrehajtott orosz dróncsapásokban.

Odessza és Kijev megyében raktárépületeket ért találat, emellett lakóépületek, valamint infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy az azonos nevű megyeszékhelyen többszintes lakóházakban, egy bevásárlóközpontban és egy iskolában keletkeztek károk az orosz csapatok éjszakai támadásaiban - írja az MTI.

Kijev és Odessza megyei célpontok támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Orosz dróntámadás érte Kijev megyében a BDU Logistic scsasztlivei logisztikai központját és a bojarkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, az izmajiliban az infrastruktúra létesítményeit, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó hajót - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 244 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az ukrán hadsereg Velikij Burluk és Pidszeredne irányából sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyében bekerített katonáinak felmentésére.