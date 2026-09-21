Három gyermek és egy nő halt meg orosz dróntámadásokban Kijevnél

A helyi hatóságok közlése szerint Kijeve mellett egy anya és két hároméves gyermek vesztette életét egy családi házat ért dróntámadásban, egy másik helyszínen kórházba szállítás után halt egy kislány.
A dróntámadások részletei
A Harkiv megyei Lozove városában egy ember meghalt, három másik megsebesült, Zaporizzsjában pedig az eddigi adatok öten sebesültek meg a hétfőre virradó éjszaka végrehajtott orosz dróncsapásokban.
Odessza és Kijev megyében raktárépületeket ért találat, emellett lakóépületek, valamint infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy az azonos nevű megyeszékhelyen többszintes lakóházakban, egy bevásárlóközpontban és egy iskolában keletkeztek károk az orosz csapatok éjszakai támadásaiban - írja az MTI.
Kijev és Odessza megyei célpontok támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Orosz dróntámadás érte Kijev megyében a BDU Logistic scsasztlivei logisztikai központját és a bojarkai gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót, az izmajiliban az infrastruktúra létesítményeit, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó hajót - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 244 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett.
A RIA Novosztyi hírügynökség orosz katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az ukrán hadsereg Velikij Burluk és Pidszeredne irányából sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyében bekerített katonáinak felmentésére.