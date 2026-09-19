Kevesen ismerik Dubaj ezen arcát – öt év után újranyit a város különleges épülete

Öt év után ismét megnyílik a látogatók előtt Dubaj legrégebbi fennmaradt épülete, az Al Fahidi erőd. Az 1787-ben emelt történelmi épület teljes felújításon esett át, és még az év vége előtt újra fogadhatja a turistákat – írja a The Independent.

Dubaj egyik legfontosabb történelmi látnivalója, az Al Fahidi erőd öt év után újranyit. A megújult múzeum a város múltját mutatja be (A képen az erőd látható) Fotó: A.Savin

Az Al Fahidi erőd akkor épült, amikor Dubaj gazdasága még nagyrészt a gyöngyhalászatra támaszkodott. Eredetileg a város védelmét szolgálta, később az uralkodó rezidenciája, börtön, fegyverraktár és kormányzati központ is működött benne. 1971-ben itt nyitották meg Dubaj első múzeumát. Az épületet 2021-ben zárták be a nagyszabású restaurálás miatt.

Új múzeum mutatja be Dubaj történetét

Az újranyitással egy megújult múzeumi élmény is várja majd a látogatókat. A tervek szerint műtárgyak, történelmi kiállítások és interaktív bemutatók mesélik el, hogyan fejlődött Dubaj a mai metropoliszig.

A látogatók bejárhatják az erőd falait, őrtornyait, kapuit és udvarát is. Egy föld alatti bővítményben a város egykori védelmi képességeit mutatják be. Az Al Fahidi erőd különösen erős kontrasztot alkot azzal a Dubajjal, amelyet ma a felhőkarcolók, luxusszállodák és látványos beruházások miatt ismer a világ.

Az újranyitás a város turizmusának is fontos lehet. A Dubai Department of Economy and Tourism adatai szerint 2026 augusztusában mintegy 869 ezer külföldi látogató érkezett Dubajba, a szállodák kihasználtsága pedig 66 százalékra emelkedett.

Lenyűgöző kiállítás nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban

Paul Gauguin francia festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik október végén a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet, Van Gogh, Cezanne-kiállítások, Renoir) szerves folytatása.