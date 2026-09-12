Veszélyes vadállat bukkant fel a Duna-parton – szakértőt hívtak hozzá

A nő a Straubing-Bogen járásban található Kirchroth közelében sétált a Duna partján, amikor megpillantotta a hatalmas boafélét. Rögtön észrevette, hogy nem őshonos fajjal találkozott.

Anakondával találkozott egy nő a Duna partjánál. / Polizeiinspektion Straubing

Alig hitt a szemének: óriási anakonda napozott a Duna partján

A térségben vízisiklókkal és erdei siklókkal is lehet találkozni. Ezek a nem mérges fajok szintén tekintélyes méretűre nőhetnek, az erdei sikló hossza akár a két métert is megközelítheti.

A helyszínre rendőrök és tűzoltók érkeztek egy hüllőszakértő kíséretében. A szakember gyorsan megállapította, hogy egy Dél-Amerikában őshonos anakondáról van szó.

Az állatot feltehetően hosszabb ideje fogságban tartották, befogásakor pedig nem tanúsított ellenállást.

Bajorországban csak szigorú feltételekkel lehet anakondát tartani, mivel a nagy termetű óriáskígyók a törvény szerint a veszélyes vadállatok közé tartoznak - írja az euronews.com. Az anakondák akár kilenc méteresre is megnőhetnek, súlyuk pedig elérheti a 200 kilogrammot. A kisebb példányok főként madarakkal táplálkoznak. A kifejlett nőstények nagyobb állatokat, például vízidisznókat, fiatal szarvasokat és kajmánokat is elejtenek. Áldozatukat összeszorítják, majd egészben nyelik le.