Döbbenetes, mit találtak a Duna mellett: ez egész Európában egyedülálló felfedezés

A rozsdás vastárgyakat még 2019-ben, kavicskitermelés közben fedezték fel a Duna közelében, Felső-Ausztriában. A leletet szerencsére nem adták le ócskavasként, hanem jelentették az osztrák műemlékvédelmi hivatalnak.

Lelet a Dunánál: egy elsüllyedt hajó rakománya lehetett az egytonnás vaskincs.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Európa legnagyobb vaskori vasleletére bukkantak a Duna mellett

Peter Trebsche, az Innsbrucki Egyetem régésze és munkatársai radiokarbonos kormeghatározással igazolták, hogy a legalább ötszáz, két végén elkeskenyedő vasrúd a Krisztus előtti La Tène-korból származik. A kutatás eredményeit az Antiquity tudományos folyóiratban közölték.

A kutatók feltételezése szerint a vasat kereskedelmi céllal szállították lefelé a Dunán, amikor egy hajóbaleset során elveszhetett. A rudakat valószínűleg Bajorországban készítették, rendeltetési helyük azonban nem ismert.

A lelet arra utal, hogy a Krisztus előtti 3–2. században a Duna térségében a korábban feltételezettnél jóval nagyobb léptékű vasgyártás és kereskedelem zajlott.