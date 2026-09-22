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duna

Döbbenetes, mit találtak a Duna mellett: ez egész Európában egyedülálló felfedezés

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Európa eddig ismert legnagyobb vaskori vasrúdleletét azonosították az ausztriai Deinhamnál. A több mint egytonnás, legalább ötszáz félkész darabból álló rakományból akár ötszáz kardot is készíthettek volna.
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dunarakománydaniel mihailescu

A rozsdás vastárgyakat még 2019-ben, kavicskitermelés közben fedezték fel a Duna közelében, Felső-Ausztriában. A leletet szerencsére nem adták le ócskavasként, hanem jelentették az osztrák műemlékvédelmi hivatalnak.

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Lelet a Dunánál: egy elsüllyedt hajó rakománya lehetett az egytonnás vaskincs.
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Európa legnagyobb vaskori vasleletére bukkantak a Duna mellett

Peter Trebsche, az Innsbrucki Egyetem régésze és munkatársai radiokarbonos kormeghatározással igazolták, hogy a legalább ötszáz, két végén elkeskenyedő vasrúd a Krisztus előtti La Tène-korból származik. A kutatás eredményeit az Antiquity tudományos folyóiratban közölték.

A kutatók feltételezése szerint a vasat kereskedelmi céllal szállították lefelé a Dunán, amikor egy hajóbaleset során elveszhetett. A rudakat valószínűleg Bajorországban készítették, rendeltetési helyük azonban nem ismert.

A lelet arra utal, hogy a Krisztus előtti 3–2. században a Duna térségében a korábban feltételezettnél jóval nagyobb léptékű vasgyártás és kereskedelem zajlott.

 

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