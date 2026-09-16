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ed sheeran

Botrány: magára maradt Ed Sheeran, sorra mondják le a fellépést zenésztársai

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Az összes megmaradt előzenekar kiszállt Ed Sheeran amerikai turnéjából, miután palesztinpárti színpadi kijelentései miatt eltávolították a fellépők közül Macklemore-t. Sheeran azt állítja, nem ő hozta meg a döntést, és nem akarja politikai fórummá változtatni koncertjeit.
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ed sheeranturnémacklemore

Finneas, Billie Eilish testvére közleményében azt írta, hogy a művészeket nem szabad elhallgattatni, amikor az elnyomottak mellett emelnek szót. Az ír Aaron Rowe, a dán Lukas Graham, valamint az Ed Sheerannel rendszeresen színpadra lépő ír Beoga együttes szintén lemondta további fellépéseit.

ed sheeran
Egyetlen előzenekar sem maradt Ed Sheeran amerikai turnéján. Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ed Sheeran összes előzenekara kiszállt az amerikai turnéból

A vita szeptember 4-én kezdődött, amikor Macklemore Ed Sheeran New Jersey-i koncertjén „Szabad Palesztinát” kiáltott, majd előadta Hind’s Hall című dalát.

 A szám alatt a gázai pusztításról készült felvételeket vetítettek.

A produkciót zsidó szervezetek bírálták, több helyszín pedig jelezte a turné szervezőinek, hogy nem engedi fellépni a rappert. Macklemore végül kikerült a programból. A Gillette Stadium tulajdonosa, Robert Kraft azzal indokolta a döntést, hogy 

nem kívánnak teret adni gyűlöletbeszédnek. 

Macklemore visszautasította, hogy a zsidó közösséget támadta volna, és azt mondta: Izrael politikájának bírálata nem a zsidó emberek elleni kritika.

Sheeran szerint Macklemore eltávolításáról a turné szervezője döntött. A brit énekes közölte, hogy megpróbált közvetíteni a felek között, de nem mondhatja le a koncertsorozatot, mert rajongók százezrei készülnek az előadásokra, és számos dolgozó megélhetése függ a turnétól.

Az énekes azt írta, megdöbbenti az izraeli–palesztin konfliktus és mindkét oldal szenvedése, ugyanakkor szakmai felületeit nem akarja politikai célokra használni. Szerinte koncertjein sok gyermek is részt vesz, akik nem politikai vitára érkeznek.

A távozó zenészek ezt másként látják. Lukas Graham szerint a művészeknek beszélniük kell a háborúról és a civilek haláláról, Beoga pedig közölte: nem lép fel olyan helyszíneken, amelyek elhallgattatják a szabad Palesztina mellett kiállókat.

 

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