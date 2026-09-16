Botrány: magára maradt Ed Sheeran, sorra mondják le a fellépést zenésztársai

Finneas, Billie Eilish testvére közleményében azt írta, hogy a művészeket nem szabad elhallgattatni, amikor az elnyomottak mellett emelnek szót. Az ír Aaron Rowe, a dán Lukas Graham, valamint az Ed Sheerannel rendszeresen színpadra lépő ír Beoga együttes szintén lemondta további fellépéseit.

Egyetlen előzenekar sem maradt Ed Sheeran amerikai turnéján. Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ed Sheeran összes előzenekara kiszállt az amerikai turnéból

A vita szeptember 4-én kezdődött, amikor Macklemore Ed Sheeran New Jersey-i koncertjén „Szabad Palesztinát” kiáltott, majd előadta Hind’s Hall című dalát.

A szám alatt a gázai pusztításról készült felvételeket vetítettek.

A produkciót zsidó szervezetek bírálták, több helyszín pedig jelezte a turné szervezőinek, hogy nem engedi fellépni a rappert. Macklemore végül kikerült a programból. A Gillette Stadium tulajdonosa, Robert Kraft azzal indokolta a döntést, hogy

nem kívánnak teret adni gyűlöletbeszédnek.

Macklemore visszautasította, hogy a zsidó közösséget támadta volna, és azt mondta: Izrael politikájának bírálata nem a zsidó emberek elleni kritika.

Sheeran szerint Macklemore eltávolításáról a turné szervezője döntött. A brit énekes közölte, hogy megpróbált közvetíteni a felek között, de nem mondhatja le a koncertsorozatot, mert rajongók százezrei készülnek az előadásokra, és számos dolgozó megélhetése függ a turnétól.

Az énekes azt írta, megdöbbenti az izraeli–palesztin konfliktus és mindkét oldal szenvedése, ugyanakkor szakmai felületeit nem akarja politikai célokra használni. Szerinte koncertjein sok gyermek is részt vesz, akik nem politikai vitára érkeznek.

A távozó zenészek ezt másként látják. Lukas Graham szerint a művészeknek beszélniük kell a háborúról és a civilek haláláról, Beoga pedig közölte: nem lép fel olyan helyszíneken, amelyek elhallgattatják a szabad Palesztina mellett kiállókat.