Tiltakoznak a diákok: ismét kötelező lehet az iskolai egyenruha

Romániában több iskolában is feketében jelentek meg a diákok hétfő reggel, ezzel az egyenruha-viselet kötelezővé tétele ellen tiltakoztak.

Ismét visszatérhet az iskolai egyenruha Romániában. (Képünk illusztráció) Fotó: Fortepan / MHSZ

Ismét visszatérhet az iskolai egyenruha Romániában

A Maszol szerint az akciót az országos diáktanács (CNE) hirdette meg a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon.

A romániai iskolák problémáit nem lehet tűvel és cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy mellény alatt, a zaklatás nem szűnik meg attól, hogy ugyanazt az inget hordjuk, és az összetartozás érzését sem lehet a hajtókára varrni

- idézte az érdekképviselet közleményét az erdélyi hírportál.

A tanulók azt is nehezményezték, hogy nem vonták be őket a törvénytervezhet közvitájába.

A CNE kezdeményezéséhez a Magyar Középiskolák Szövetsége (MAKOSZ) is csatlakozott.

A Maszol felidézte: az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem támogatja a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint egy ilyen döntést nem lehet Bukarestből, kényszerrel ráerőltetni az iskolákra.

Ha egy iskola közössége - diákok, szülők, pedagógusok - úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz válasz

- idézte az RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzését az erdélyi lap.

Az 1989-es forradalom nyomán eltörölt kötelező iskolai egyenruha-viselet újbóli bevezetése ügyében a bukaresti képviselőháznak kell meghoznia a végső döntést.

Magyarországon is nagy vita övezi az iskola egyenruha kérdését

Mint arról júniusban beszámoltunk, az iskolaköpeny és az egyenruha visszatérésének lehetősége ismét vitát váltott ki. A téma főként a nyári öltözködés nyomán kerül előtérbe, és rengeteg szülő, valamint pedagógus is megosztotta véleményét. Míg egyesek szerint az iskolai öltözködés szigorúbb szabályozása segíthetne abban, hogy a tanulók megjelenése rendezettebb legyen, addig többen úgy gondolják a tanulóknak manapság már szükségük van ennyi szabadságra.