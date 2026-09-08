Bezárták az Eiffel-tornyot – a dolgozók sztrájkba kezdte

Szombaton mintegy száz, a Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) szervezethez kötődő ember látogatta meg a Eiffel-tornyot. Diane Davoine szakszervezeti képviselő a Reutersnek azt mondta, a küldöttség érkezésekor női alkalmazottakat arra kértek, hogy hagyják el munkavégzésük helyét, és férfi dolgozók kerüljenek a helyükre.

Az Eiffel-torony hétfőn dolgozói sztrájk miatt zárt be

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

A párizsi nevezetességet üzemeltető Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) az AFP-nek megerősítette, hogy a küldöttség azt kérte, látogatásukat úgy szervezzék meg, hogy korlátozzák a nőkkel való érintkezést.

A vállalat később elismerte, hogy ezeket a feltételeket nem lett volna szabad elfogadnia, mert azok nem egyeztethetők össze a társaság értékeivel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség elvével. A vezetőség bocsánatot kért a dolgozóktól.

Ariel Weil, a SETE elnöke elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy az Eiffel-torony üzemeltetője elkötelezett a köztársasági értékek, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség mellett.

A dolgozók körében a hétvégén fokozódott a feszültség. A szakszervezet szerint hétfőn azért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a vezetéssel, és garanciát kapjanak arra, hogy hasonló eset nem fordul elő ismét.

A BAPS párizsi szervezete közleményében azt írta, hogy a látogatást az Eiffel-torony munkatársaival egyeztetve, a szokásos nyitvatartás kezdetére szervezték. A szervezet bocsánatot kért minden okozott sérelemért vagy kellemetlenségért, és hangsúlyozta, hogy a kölcsönös tisztelet értékeit vallja.

A hindu vallási szervezet vasárnap avatta fel első jelentős franciaországi templomát Párizs külvárosában.

Vizsgálat indul az Eiffel-toronyban történtek miatt

Emmanuel Grégoire párizsi polgármester bejelentette, hogy vizsgálat indul a látogatás körülményeinek tisztázására. Közölte, hogy jogosnak tartja az Eiffel-torony alkalmazottainak felháborodását, és hangsúlyozta: a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét mindenhol tiszteletben kell tartani.