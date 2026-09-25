„A szívem millió darabra tört” – elektromos kerékpár akkumulátora miatt égett le a ház, meghalt a kétgyermekes édesanya

Meghalt egy kétgyermekes édesanya, ötéves kisfia pedig továbbra is kritikus állapotban van egy pusztító lakástűz után. A tűzoltók feltételezése szerint a lángok egy elektromos kerékpár akkumulátorának kigyulladása miatt csaphattak fel.

Elektromos kerékpár akkumulátora miatt égett le a ház, meghalt egy kétgyermekes édesanya Fotó: magnific.com

Elektromos kerékpár akkumulátora miatt égett le a ház, meghalt egy kétgyermekes édesanya

Leah Wagstaff a tűzben a gyermekei megmentéséért küzdött, ő maga azonban olyan súlyosan megsérült, hogy intenzív osztályra került, ahol az életéért harcoltak. Néhány nappal később azonban belehalt sérüléseibe. Ötéves fia, Charlie szintén súlyos sérüléseket szenvedett, állapota továbbra is kritikus.

A tragikus tűz szeptember 14-én ütött ki a család otthonában, a kenti Maidstone közelében fekvő Shepway Northumberland Roadján. Charlie azóta is kórházban van.

Leah párja, Charlie Fuller, valamint nyolcéves kislányuk, Nellie könnyebb sérüléseket szenvedett. Fullert és Nellie-t civilek – köztük két szolgálaton kívüli tűzoltó – segítették ki a lángokban álló házból, míg Leah-t és ötéves kisfiát a kiérkező tűzoltók mentették ki.

Leah gyerekkori legjobb barátnője, Abby Kitchenham szívszorító sorokkal búcsúzott tőle.

„Azt mondják, ritka, hogy találj valakit, akivel azonnal egymásra hangolódtok, és gyerekkorotoktól egészen felnőttkorotokig legjobb barátok maradtok. Nekem megadatott ez. Megtaláltalak téged. Pénteken pedig elveszítettelek.

Borzalmas és tragikus módon veszítettünk el, de végtelenül büszke vagyok rád, amiért megmentetted a gyermekeidet. A szívem millió darabra tört, és minden porcikám sajog.

Nagyon remélem, hogy hallottál engem, és érezted, hogy fogom a kezed. Őszintén hiszem, hogy soha többé nem találkozom még egy olyan emberrel, mint te, Leah” – írta.

Leah emlékére másnap délután négy órakor ezüst- és lila léggömböket engednek a magasba. Az esemény felhívásában azt írták: „Mindenkit szeretettel várunk. Leah kedvenc dalai is felcsendülnek majd”.

Abby barátnője halála után adománygyűjtést is indított a család megsegítésére. A felajánlások összege már megközelíti a kitűzött 12 ezer fontos, vagyis mintegy 5,4 millió forintos célt. Az összegből egyebek mellett biztonságos szállást, ruhákat, élelmiszert és a gyermekek számára szükséges alapvető holmikat szeretnének biztosítani, valamint fedezni mindazokat a kiadásokat, amelyekkel a családnak szembe kell néznie, miután otthonukat és gyakorlatilag minden tulajdonukat elveszítették.

Ennek a családnak most minden szeretetre, támogatásra és kézzelfogható segítségre szüksége van, amit csak adni tudunk nekik

– írta a Mirror szerint Kitchenham.