Elektromos rollerrel menekült a rendőrök elől egy 13 éves fiú – videó

Rendőrök elől próbált elmenekülni egy 13 éves fiú egy Konstanca megyei településen, miután több gyereket is rollerezés közben ellenőriztek volna. A fiú tovább hajtott az elektromos rollerrel, a járőrök azonban rövid időn belül utolérték.
Több gyerek elektromos rollerrel közlekedett egy Konstanca megyei településen, amikor rendőrök jelentek meg a helyszínen. A gyerekek szétszéledtek, egyikük, egy 13 éves fiú azonban rollerrel próbált elmenekülni a járőrök elől – számolt be róla az Observator.
A rendőrök autóval a fiú után indultak, és rövid időn belül utolérték. A 13 éves gyerek bukósisak nélkül közlekedett.
A romániai szabályok szerint 14 éven aluliak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel közúton, 16 éves kor alatt pedig kötelező a bukósisak viselése.
Az eset után a fiút bevitték a rendőrségre, ahová a szüleit is behívták. A 13 éves fiú életkora miatt nem vonható szabálysértési felelősségre, ezért bírságot sem szabtak ki rá.
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