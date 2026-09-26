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elektromos roller

Elektromos rollerrel menekült a rendőrök elől egy 13 éves fiú – videó

1 órája
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Rendőrök elől próbált elmenekülni egy 13 éves fiú egy Konstanca megyei településen, miután több gyereket is rollerezés közben ellenőriztek volna. A fiú tovább hajtott az elektromos rollerrel, a járőrök azonban rövid időn belül utolérték.
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elektromos rollermenekülésRománia

Több gyerek elektromos rollerrel közlekedett egy Konstanca megyei településen, amikor rendőrök jelentek meg a helyszínen. A gyerekek szétszéledtek, egyikük, egy 13 éves fiú azonban rollerrel próbált elmenekülni a járőrök elől – számolt be róla az Observator.

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Elektromos rollerrel menekült a rendőrök elől a fiatalkorú gyerek
Fotó: Facebook

A rendőrök autóval a fiú után indultak, és rövid időn belül utolérték. A 13 éves gyerek bukósisak nélkül közlekedett.

A romániai szabályok szerint 14 éven aluliak nem közlekedhetnek elektromos rollerrel közúton, 16 éves kor alatt pedig kötelező a bukósisak viselése.

Az eset után a fiút bevitték a rendőrségre, ahová a szüleit is behívták. A 13 éves fiú életkora miatt nem vonható szabálysértési felelősségre, ezért bírságot sem szabtak ki rá.

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