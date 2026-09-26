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rovar

Férgek és rovarok lepték el a gyerekeknek szánt élelmiszereket – léptek a hatóságok

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Férgeket és rovarokat találtak a gyerekek ellátására szánt lisztben és rizsben egy dél-olaszországi élelmiszerraktárban. A hatóságok mintegy 500 kilogramm, megfelelő dokumentáció nélküli élelmiszer forgalmazását tiltották meg, a raktár működését pedig felfüggesztették.
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Az olasz csendőrség a Nápoly közelében fekvő Caivanóban tartott ellenőrzést a nápolyi élelmiszer-biztonsági egység és az önkormányzat szociális szolgálatának közreműködésével. A vizsgálat két lakóotthonra és három, kiskorúakat ellátó nevelőközösségre terjedt ki. Mind az öt intézményt ugyanaz a szövetkezet működtette. Két helyszínen súlyos szabálytalanságokat tártak fel a gyerekeknek szánt élelmiszerek tárolásával és kezelésével kapcsolatban.

élelmiszerek
Fertőzött élelmiszereket adtak volna gyerekeknek
Fotó: CAMLIGHT / Shutterstock

Rovarok másztak a gyerekeknek szánt élelmiszerekben

A rendőrök rovarokkal teli edényeket, férgekkel fertőzött liszteszsákokat, valamint megfelelő eredetigazolás nélküli fagyasztott élelmiszereket találtak. A raktár nem felelt meg az európai élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak, ezért azonnal felfüggesztették a működését.

A hatóságok körülbelül 500 kilogramm száraz, friss, fagyasztott és mélyhűtött termék forgalmazását tiltották meg, mert nem voltak meg a származásukat és egészségügyi megfelelőségüket igazoló dokumentumok.

A szövetkezet 37 éves jogi képviselőjét feljelentették az élelmiszer-higiéniai szabályok megsértése miatt, emellett összesen négyezer euró, vagyis mintegy 1,6 millió forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

 

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