Váratlan helyről érte a csapás Elon Muskot – keményen odaszúrtak a milliárdos üzletembernek

Elon Musk sikereit vette célba Alex Gibney Oscar-díjas rendező, aki szerint túl kevés figyelem jut a Tesla és a SpaceX mögött dolgozó szakembereknek. A filmes a milliárdosról készült dokumentumfilmjének torontói vetítésén beszélt erről – írja a The Independent.

Alex Gibney szerint Elon Musk mellett háttérbe szorulnak a Tesla és a SpaceX mérnökei. Az Oscar-díjas rendező a milliárdosról forgatott dokumentumfilmet

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Elon Musk sikerei mögött a mérnökök munkáját hangsúlyozta a rendező

Gibney-től azt kérdezték, szívesebben élne-e egy olyan világban, amelyből hiányoznak Musk eredményei. A rendező már a kérdés megfogalmazását is vitatta, válaszát pedig taps fogadta.

Megkérdőjelezem azt a kifejezést, hogy »Elon Musk eredményei

– mondta. Hozzátette: a Teslát eredetileg mások alapították, a SpaceX sikereiben pedig meghatározó szerepet játszottak a mérnökök.

Senki sem beszél a mérnökökről és azokról az emberekről, akik irányítják ezeket a vállalatokat, és ténylegesen elvégzik a munkát

– fogalmazott Gibney.

A Tesla Motorst Martin Eberhard és Marc Tarpenning alapította 2003-ban. Musk egy évvel később csatlakozott jelentős befektetőként, és az igazgatótanács elnöke lett. Egy későbbi jogi megállapodás alapján ő is használhatja a társalapítói címet. Gibney ugyanakkor elismerte: Musk két jelentős vállalatot épített fel. Szerinte ambiciózus céljai tehetséges mérnököket vonzottak mindkét céghez.

A közel négyórás, Musk című dokumentumfilm a milliárdos életét, vállalkozásait és politikai befolyását vizsgálja. A rendező Eberhardot is megszólaltatta benne.