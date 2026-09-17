Váratlan helyről érte a csapás Elon Muskot – keményen odaszúrtak a milliárdos üzletembernek

Elon Musk sikereit vette célba Alex Gibney Oscar-díjas rendező, aki szerint túl kevés figyelem jut a Tesla és a SpaceX mögött dolgozó szakembereknek. A filmes a milliárdosról készült dokumentumfilmjének torontói vetítésén beszélt erről – írja a The Independent.
Elon Musk sikerei mögött a mérnökök munkáját hangsúlyozta a rendező
Gibney-től azt kérdezték, szívesebben élne-e egy olyan világban, amelyből hiányoznak Musk eredményei. A rendező már a kérdés megfogalmazását is vitatta, válaszát pedig taps fogadta.
Megkérdőjelezem azt a kifejezést, hogy »Elon Musk eredményei
– mondta. Hozzátette: a Teslát eredetileg mások alapították, a SpaceX sikereiben pedig meghatározó szerepet játszottak a mérnökök.
Senki sem beszél a mérnökökről és azokról az emberekről, akik irányítják ezeket a vállalatokat, és ténylegesen elvégzik a munkát
– fogalmazott Gibney.
A Tesla Motorst Martin Eberhard és Marc Tarpenning alapította 2003-ban. Musk egy évvel később csatlakozott jelentős befektetőként, és az igazgatótanács elnöke lett. Egy későbbi jogi megállapodás alapján ő is használhatja a társalapítói címet. Gibney ugyanakkor elismerte: Musk két jelentős vállalatot épített fel. Szerinte ambiciózus céljai tehetséges mérnököket vonzottak mindkét céghez.
A közel négyórás, Musk című dokumentumfilm a milliárdos életét, vállalkozásait és politikai befolyását vizsgálja. A rendező Eberhardot is megszólaltatta benne.