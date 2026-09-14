24 éve elindult bevásárolni egy anyuka, soha többé nem látták - egészen mostanáig

Egy anya, aki 24 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, miután karácsonyi bevásárlásra indult, több mint két évtizeddel később életben került elő és hátborzongató magyarázatot adott arra, miért hagyta el családját. Michele Hundley Smith 2001-ben hagyta magára három gyermekét, akik akkor hét, 14 és 19 évesek voltak. A család több mint két évtizeden át semmit sem tudott róla. Eltűnését a rendőrség és az FBI is vizsgálta, de sokáig nem találtak nyomot. A Rockingham megyei seriffhivatal végül idén februárban kapott egy bejelentést Michele hollétéről, majd a nyomozók egy másik észak-karolinai településen megtalálták a nőt. Kiderült, hogy életben van és egészséges, ugyanakkor azt kérte, hogy jelenlegi tartózkodási helyét ne hozzák nyilvánosságra.

24 éven át keresték eltűntként a családanyát, aki önszántából távozott. Fotó: unsplash.com

Michele unokatestvére, Barbara Byrd úgy nyilatkozott, hogy a család évekig nem tudta, gyászoljanak-e vagy reménykedjenek abban, hogy egyszer még előkerül:

Legszívesebben kimennék az utcára, és azt kiabálnám, él. Leginkább arra szeretettünk volna választ kapni, mi történt azon a decemberen, és mi késztette Michelt arra, hogy eltűnjön.

24 éven át keresték eltűntként a családanyát, aki önszántából távozott

A család korábban egy Facebook-oldalt is létrehozott az anya megtalálására. A „Bring Michele Hundley Smith Home” nevű oldalon azt írták, hogy Michele soha nem hagyta volna el önszántából a gyermekeit. Az eltűnésekor egy erdőzöld színű, 1995-ös Pontiac Trans Sport kisbuszt vezetett, amelyet szintén soha nem találtak meg.

A Rockingham megyei seriff, Sam Page szerint Michele azt mondta neki, hogy bizonyos családi problémák miatt menekült el, és nem szeretné, ha új életének részletei napvilágot látnának. Lánya, Amanda később a Facebookon írt arról, milyen érzéseket váltott ki belőle édesanyja felbukkanása. Azt mondta, a családot súlyosan traumatizálta az eltűnés, és éveken át rengeteg megválaszolatlan kérdéssel éltek.

Ennek ellenére Amanda végül megbocsátott az anyjának. Amikor márciusban újra találkoztak és egy bíróság épülete előtt megölelték egymást, azt mondta:

Az élet túl rövid ahhoz, hogy haragot tartsak ellene, hiszen ő az anyám.

Amanda szerint a múlt fájdalmai ellenére az anyjával kapcsolatban leginkább a közös mosolyokra, a boldog pillanatokra és az iránta érzett szeretetre szeretne emlékezni - írja a DailyStar.