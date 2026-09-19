Egy tó mélyéről került elő a hároméves kisfiú holtteste

Tragikus fordulatot vett a hároméves, brit Noah Woods eltűnését követő keresés: a rendőrség közlése szerint egy gyermek holttestét emelték ki egy tóból a suffolki Branthamben. Az eltűnt kisfiú, aki hallássérült és néma volt, kedd, szeptember 15. óta keresték, miután elszaladt egy játszótérről és az őt kísérő hozzátartozójától. Családját már értesítették a megrázó felfedezésről.

Holtan találták az eltűnt hároméves kisfiút Fotó: suffolk police

Eltűnése napján a térfigyelő kamera délután 2 óra 37 perckor még azt rögzítette, ahogy a kisfiú a körhintán játszik. A rendőrség szerint ezt követően egy, a játszótér mellett található sikátor felé futhatott, amely egy közeli újépítésű lakóövezethez vezet. A környéken erdős területek, a Decoy Pond nevű tó, valamint a Stour folyó és egy vasútvonal is található, ezért a hatóságok kiterjedt keresést indítottak. A kutatásban rendőrségi helikopterek, búvárok, mentőegységek, tűzoltók, a parti őrség és önkéntesek is részt vettek.

Holtan találták az eltűnt kisfiút

A kutatás azonban sajnos tragikus véggel zárult, miután szeptember 16-án szerdán este a rendőrség bejelentette, hogy a búvárok egy gyermek holttestét emelték ki a Decoy tóból. A hivatalos azonosítás még nem történt meg, és a hatóságok közlése szerint a felfedezést nem kezelik gyanús körülményként. Az eset pontos körülményeit ugyanakkor továbbra is vizsgálják.

A hír mélyen megrázta a helyi közösséget. A keresésben részt vevő önkéntesek közül többen sírtak, miután értesültek a holttest megtalálásáról. Sophie Reece, egy 29 éves ipswichi önkéntes úgy fogalmazott, mindenki abban reménykedett, hogy élve találják meg a kisfiút.

Ez lesújtó hír. Mindenki nagyon feldúlt. Mindannyian abban reménykedtünk, hogy megtaláljuk őt. Nagyon sajnálom a családját

– idézte őt a Mirror.