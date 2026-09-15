Eltűnt egy friss házas nő, férjét már nem tudták megmenteni a hajóbaleset után

Meghalt egy friss házas férfi, feleségét pedig továbbra is eltűntként keresik, miután hajójuk egy öttonnás vízitaxival ütközött. A 25 éves Sean Michieli és Gabriella Querino június 8-án házasodtak össze. Szeptember 12-én, szombat reggel egy kisebb hajóval indultak el az olaszországi Buranóról, hogy csalit keressenek Sean munkájához. Ezt követően nem sokkal később azoban hajójuk egy körülbelül öt tonnás vízitaxinak ütközött, majd elsüllyedt. Seant súlyos fejsérülésekkel és testszerte szerzett traumás sérülésekkel szállították a velencei Mestre Kórházba. Megműtötték, majd intenzív osztályra került, vasárnap azonban a hosszas vizsgálatok és megfigyelés után megállapították az agyhalálát. Ugyanezen a napon Gabriella kézitáskáját is megtalálták a Velencei-lagúnában. A 26 éves nő után azonban a rendőrök, tűzoltók és búvárok továbbra is kutatnak, habár munkájukat az erős áramlatok és a rossz látási viszonyok megnehezítik.

Jelenleg is eltűntént kezelik a feleséget. Fotó: unsplash.com

A Cavallino-Treportiból származó Sean kagylóhalászként dolgozott és szerette volna megosztani a szakma iránti szenvedélyét Gabriellával is, aki a brazíliai Ribeirão Pretóból származott, és körülbelül két éve költözött Olaszországba.

A nő már intézte a szükséges dokumentumokat, hogy megszerezze a halászati munkavégzéshez szükséges engedélyt. Édesanyja, Gisele Elorriaga a brazil sajtónak azt mondta:

Ott építette az életét, és boldog volt.

Az ügyben az ügyészség vizsgálatot indított. Egyelőre nem tisztázott, pontosan mi okozta az ütközést. A hatóságok többek között a sötétséget, a ködöt és azt is vizsgálják, hogy a vízitaxi a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedett-e.

Édesanyja abban reménykedik, eltűnt lánya még mindig él

A baleset egyetlen ismert szemtanúja a vízitaxi vezetője.

Csak azt akarom, hogy a lányom élve kerüljön elő, semmi mást

- nyilatkozta kétségbeesve Giselle.

A nyomozás jelenleg is zajlik - írja a DailyStar.