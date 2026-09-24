Nagyszülei háza előtt játszott, majd nyoma veszett a négyéves kisfiúnak – nagyszabású keresőakció indult

Egy éve nincs nyoma annak az eltűnt kisfiúnak, aki 2025. szeptember 27-én tűnt el nagyszülei dél-ausztráliai birtokáról. A négyéves Gus Lamont a ház előtt játszott, majd rövid idő alatt nyoma veszett. Azóta hatalmas területet kutattak át utána, de sem a gyermekre, sem a ruháira vagy más, hozzá köthető tárgyra nem bukkantak.

Az eltűnt kisfiú után hatalmas területet kutattak át Dél-Ausztráliában

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Gus a nagyszülei Oak Park nevű, elszigetelt juhtenyésztő birtokán tartózkodott, amely csaknem 50 kilométerre fekszik a legközelebbi településtől. Eltűnése után Dél-Ausztrália történetének egyik legnagyobb keresőakciója kezdődött.

Rendőrök, katonák és mentők százai vizsgálták át a környéket. A keresés során három víztározót lecsapoltak, hat bányajáratot ellenőriztek, valamint helikoptereket és drónokat is bevetettek. Ennek ellenére sem Gust, sem a szürke kalapját, kék pólóját vagy csizmáját nem találták meg.

Mesterséges intelligenciát is bevetettek az eltűnt kisfiú keresésbe

A keresőakció később több száz négyzetkilométeres területre terjedt ki. A rendőrség a Nearmap segítségével nagy felbontású légi felvételeket készíttetett, amelyeket mesterséges intelligenciával is elemeztek.

Az Index.hr beszámolója szerint a rendszer több ezer juhot, kecskét és kengurut, valamint emukat és sasokat azonosított a felvételeken, Gusra utaló nyomot azonban nem talált.

Tizenöt gyanús tárgy helyét jelölték meg a rendőrség számára, de ezek ellenőrzése sem hozott áttörést.

A keresést nehezítette a térség szélsőséges időjárása is. Napközben a hőmérséklet megközelítette a 30 Celsius-fokot, éjszakánként viszont 10 fok alá süllyedt.

Emberrablás lehetőségét is vizsgálták

A nyomozók kezdetben több forgatókönyvvel számoltak. Vizsgálták annak lehetőségét, hogy Gus egyszerűen elkóborolt, de az emberrablást sem zárták ki azonnal.

A rendőrség később arra jutott, hogy rendkívül kicsi lehetett annak az esélye, hogy egy idegen elrabolta a gyermeket. A birtok távol esik a forgalmas utaktól, nehéz megtalálni, és a hatóságok szerint nem olyan hely, ahová valaki véletlenül eljut.

A környéken nem találtak megmagyarázhatatlan járműnyomokat sem. A rendőrség a térségben élő, korábban szexuális bűncselekmény miatt nyilvántartásba vett személyeket is ellenőrizte, de kizárta őket a gyanúsítottak köréből.

Gus nagymamája ugyanakkor továbbra is elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elrabolhatta a gyermeket.