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eltűnt kisfiú

Nagyszülei háza előtt játszott, majd nyoma veszett a négyéves kisfiúnak – nagyszabású keresőakció indult

19 perce
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Példátlan méretű keresőakció indult Ausztrália egyik eldugott vidékén, ám a rendőrök, katonák és mentőegységek munkája sem vezetett eredményre. Az eltűnt kisfiú ügyében egy év alatt több lehetséges forgatókönyvet is megvizsgáltak, a nyomozás azonban időközben súlyos bűncselekmény gyanúja miatt vett új irányt.
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eltűnt kisfiúAusztráliakeresőakció

Egy éve nincs nyoma annak az eltűnt kisfiúnak, aki 2025. szeptember 27-én tűnt el nagyszülei dél-ausztráliai birtokáról. A négyéves Gus Lamont a ház előtt játszott, majd rövid idő alatt nyoma veszett. Azóta hatalmas területet kutattak át utána, de sem a gyermekre, sem a ruháira vagy más, hozzá köthető tárgyra nem bukkantak.

Gus Lamont, eltűnt gyermek, eltűnt kisfiú Ausztráliában, Dél-Ausztrália, Oak Park, gyermek eltűnése, rejtélyes eltűnés, rendőrségi nyomozás, mesterséges intelligencia, keresőakció Az eltűnt kisfiú után hatalmas területet kutattak át Dél-Ausztráliában
Az eltűnt kisfiú után hatalmas területet kutattak át Dél-Ausztráliában
Fotó: X

Gus a nagyszülei Oak Park nevű, elszigetelt juhtenyésztő birtokán tartózkodott, amely csaknem 50 kilométerre fekszik a legközelebbi településtől. Eltűnése után Dél-Ausztrália történetének egyik legnagyobb keresőakciója kezdődött.

Rendőrök, katonák és mentők százai vizsgálták át a környéket. A keresés során három víztározót lecsapoltak, hat bányajáratot ellenőriztek, valamint helikoptereket és drónokat is bevetettek. Ennek ellenére sem Gust, sem a szürke kalapját, kék pólóját vagy csizmáját nem találták meg.

Mesterséges intelligenciát is bevetettek az eltűnt kisfiú keresésbe

A keresőakció később több száz négyzetkilométeres területre terjedt ki. A rendőrség a Nearmap segítségével nagy felbontású légi felvételeket készíttetett, amelyeket mesterséges intelligenciával is elemeztek.

Az Index.hr beszámolója szerint a rendszer több ezer juhot, kecskét és kengurut, valamint emukat és sasokat azonosított a felvételeken, Gusra utaló nyomot azonban nem talált.

Tizenöt gyanús tárgy helyét jelölték meg a rendőrség számára, de ezek ellenőrzése sem hozott áttörést.

A keresést nehezítette a térség szélsőséges időjárása is. Napközben a hőmérséklet megközelítette a 30 Celsius-fokot, éjszakánként viszont 10 fok alá süllyedt.

Emberrablás lehetőségét is vizsgálták

A nyomozók kezdetben több forgatókönyvvel számoltak. Vizsgálták annak lehetőségét, hogy Gus egyszerűen elkóborolt, de az emberrablást sem zárták ki azonnal.

A rendőrség később arra jutott, hogy rendkívül kicsi lehetett annak az esélye, hogy egy idegen elrabolta a gyermeket. A birtok távol esik a forgalmas utaktól, nehéz megtalálni, és a hatóságok szerint nem olyan hely, ahová valaki véletlenül eljut.

A környéken nem találtak megmagyarázhatatlan járműnyomokat sem. A rendőrség a térségben élő, korábban szexuális bűncselekmény miatt nyilvántartásba vett személyeket is ellenőrizte, de kizárta őket a gyanúsítottak köréből.

Gus nagymamája ugyanakkor továbbra is elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elrabolhatta a gyermeket.

Állattámadás lehetősége is felmerült

A kisfiú eltűnése után különböző elméletek is napvilágot láttak. Felmerült például, hogy egy sas ragadhatta el Gust, ezt azonban egy ragadozómadár-szakértő kizárta, mivel egy ilyen madár nem lenne képes felemelni egy körülbelül 13 kilogrammos gyermeket.

A dingótámadás lehetőségét szintén vizsgálták, a keresési területen azonban nem észleltek ilyen állatokat.

A térségben mérges barnakígyók is élnek, amelyek marása egy kisgyermek számára végzetes lehet. A szakértők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy ha Gus a vadonban halt volna meg, valamilyen nyomot nagy valószínűséggel találtak volna a nagyszabású kutatás során.

Új irányt vett a nyomozás

Mivel a hatóságok a kiterjedt keresés ellenére sem találtak semmilyen nyomot, egyre nagyobb figyelmet fordítottak azokra, akik Gus eltűnésének napján a birtokon tartózkodtak.

Darren Fielke főfelügyelő korábban arról beszélt, hogy a családtagok vallomásaiban ellentmondásokat találtak. Azt is közölte, hogy a birtokon élő egyik személy már nem működik együtt a nyomozókkal.

Gus szüleit a rendőrség kizárta a gyanúsítottak köréből. A dél-ausztráliai rendőrség ugyanakkor nem nevezte meg nyilvánosan, kit gyanúsít, és hangsúlyozta, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A hatóságok öt hónappal Gus eltűnése után jelentették be, hogy az ügyet súlyos bűncselekményként kezelik. Januárban több tárgyat, köztük egy járművet, egy motorkerékpárt és elektronikus eszközöket foglaltak le a birtokról. A későbbi kriminalisztikai vizsgálatok azonban nem szolgáltattak olyan új bizonyítékot, amely áttörést hozott volna az ügyben.

A keresést a heves esőzéseket követően is megismételték abban a reményben, hogy a víz korábban rejtve maradt nyomokat hozhat felszínre. Ez sem vezetett eredményre.

Gus szülei nagyrészt távol maradtak a nyilvánosságtól. Korábban megköszönték a keresőcsapatok munkáját, és arra kértek mindenkit, aki akár jelentéktelennek tűnő információval rendelkezik fiuk eltűnéséről, hogy jelentkezzen a hatóságoknál.

Egy évvel Gus Lamont eltűnése után továbbra sem tudni, mi történt a négyéves gyermekkel.

 

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