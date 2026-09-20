Megható: élő adásban, segítségkérés közben tudta meg az anya, hogy megtalálták a két napja eltűnt fiát

Szívszorító módon egy floridai édesanya egy rendőrségi sajtótájékoztató élő közvetítése közben tudta meg, hogy eltűnt fia életben van.Olga Adcock, a 16 éves Benjamin Adcock anyjaként szeptember 15-én, hétfőn állt Robert A. Hardwick seriff, a St. Johns megyei seriffhivatal vezetője mellett, hogy segítségen kérjen a fiú megtalálásához, amikor a háttérből egy női hang váratlan hírt közölt: megtalálták a betegségekkel küzdő tinit.

Az élő rendőrségi tájékoztató során derült ki: előkerült az eltűnt tini. Fotó: unsplash.com

Megható pillanatok: így derült ki, megvan az eltűnt tini

A skizofréniával és enyhe autizmussal diagnosztizált Benjamin a sajtótájékoztató előtt csaknem 48 órán keresztül volt eltűntként nyilvántartva:

Benjamin egyike Olga öt gyermekének, ő a legidősebb testvér. Szóval számára az, hogy ténylegesen...

- kezdte Hardwick seriff, majd félbeszakította magá: Elnézést?

- tette fel a kérdést, miután hallott valamit:

Megtalálták

– ismételte egy nő a hallgatóságból.

Ó, te jó ég! Rendben

– reagált a seriff, majd azonnal átölelte Benjamin édesanyját.

Hála az Úrnak! Van fény az alagút végén. Isten jó! Isten jó

- közölte Olga, akit később a seriff arról is biztosított, hogy a rendőrség nemcsak abban segít őt a jövőben könnyebben nyomon követhesse Benjamin hollétét, hanem ennek költségeit is állja. Mindezt egy olyan karkötővel vagy bokapánttal, amelyek apró jeladót tartalmaznak.

Az embernek sírni támad kedve. Istenem, ennél jobb kimenetele nem is lehetett volna ennek a helyzetnek: itt áll melletted egy édesanya, aki azt mondja, Isten jó. Ennél jobb nem is lehet

- idézte Hardwicket a People.