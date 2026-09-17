Nyomoz a rendőrség: öt zsák emberi csontot találtak egy temetőben

Öt, emberi csontokkal teli zsákot találtak szerdán a romániai Slatina legnagyobb temetőjében az egyik sírgödörben, miközben a munkások egy új sírhelyet ástak. A rendőrség azonnal nyomozást indított holttest- vagy sírgyalázás gyanúja miatt.

Öt zsák emberi csontot találtak egy romániai temetőben (Képünk illusztráció)

Fotó: SHAHBAZ ZAMAN/Pexels

A rendőrség vizsgálja a megtalált emberi csontok tulajdonosainak kilétét

Az Olt megyei város polgármestere, Mario De Mezzo szerint a maradványokat azért áshatták ki és tehették zsákokba a múltban, hogy a felszabadult sírhelyeket újra eladják. A polgármester "barbárnak" nevezte az esetet, és a temető korábbi magánüzemeltetőjét hibáztatja, akinek a munkájára már évek óta rengeteg panasz érkezett.

A Strehareți temetőt 16 éve adta bérbe a város egy magáncégnek, de a magas árak és a rossz vezetés miatt az önkormányzat már két éve próbálja visszavenni tőlük a felügyeletet. A rendőrség most szakértők bevonásával vizsgálja, hogy pontosan kiknek a csontjait találták meg a zsákokban - írta a maszol.ro.