Hároméves kislányát és 13 éves kutyáját is a forró autóban hagyta az anya: mindketten meghaltak

Bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben az a 41 éves maine-i anya, akinek hároméves kislánya és kutyája túlforrósodott autójában vesztette életét. Kelly Sanders Brown ellen hivatalosan család- vagy háztartási tag sérelmére elkövetett emberölésben, valamint súlyos állatkínzás miatt emeltek vádat. Vélhetően 20-25 évre kerül majd rácsok mögé az emberölés miatt, s erre jön majd rá további öt év a kutya elpusztulása miatt. A végleges döntést erről ítélethirdetésekor hozzák meg.

Bűnösnek vallotta magát emberölés és állatkínzás vádjában az anya. Fotó: Illusztráció/123RF

Kelly augusztus 31-i vallomására több mint egy évvel azután került sor, hogy hároméves lányát, Fionát és a család 13 éves kutyáját, Penelopét holtan találták egy autóban a maine-i Milfordban 2025. augusztus 9-én egy milfordi üzlet parkolójában. Miután a hatóságokat a helyszínre riasztották, ők átnézték az üzlet parkolójának biztonsági kamerafelvételeit. Ezek szerint Kelly hajnali 2 óra körül kiszállt fehér Nissan Murano autójának vezetőüléséből. Közel négy órával később ismét elhagyta a járművet, majd kisétált a kamera látóteréből. Az autó közben végig ugyanott állt.

Bűnösnek vallotta magát az anya emberölés vádjában

A nyomozás során kiderült, Kelly bezárta Fionát és Penelopét az autóba. A kislány holttestét a vezetőülésen, a kutyát pedig a padlón találták meg.

A vádirat szerint az anya Pennsylvaniából Maine-be utazott a kislánnyal és a kutyával egy éves családi kirándulásra. A nő azt mondta a nyomozóknak, hogy útközben többször megálltak kidobni a szemetet. Állította, hogy azért hagyta a járműben Fionát és Penelopét, mert el akart dobni egy zsák szemetet. Elmondása szerint ezt követően beleesett a Penobscot folyóba, és nehezen tudott a víz felszínén maradni.

A nyomozók szerint azonban a biztonsági kamerák felvételei több ponton ellentmondtak Kelly beszámolójának. A felvételeken az látható, hogy a nő eltávolodik az autótól, majd később visszatér. A nyomozók azt is megjegyezték, hogy amikor kihallgatták, a ruhája nem volt vizes. Mi több, kiderült, hogy családtagok már a kislány halála előtti hetekben aggódtak a nő viselkedése miatt. Édesanyja, Kristin Sanders állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy lánya „aggasztó” bejegyzéseket tett közzé a Facebookon, és arról beszélt, hogy hallucinál.