Emberölés vádjával tartóztattak le egy férfit: féltékenységből ölte meg feleségét

Féltékenységi rohamában késelte halálra 27 éves feleségét egy 32 éves férfi a Vrancea megyei Gugești településen. Az ügyészség emberölés és családon belüli erőszak gyanújával indított eljárást. Ez volt az idei év kezdete óta a 28. nőgyilkosság Romániában.

Emberölés vádjával tartóztatták le a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Emberölés vádjával tartóztatták le a férfit

A Vrancea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 27-én, hajnali 1:37 körül érkezett lakossági bejelentés a 112-es segélyhívóra egy súlyos családi konfliktusról. Az elsődleges vizsgálatok szerint a házaspár között féltékenység miatt tört ki hirtelen felindulásból vita, amelynek során a férj egy vágó-szúró eszközzel életveszélyesen megsebesítette fiatal feleségét.

Bár a helyszínre azonnal rendőri és orvosi egységeket irányítottak, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az áldozat életét, és a helyszínen halottá nyilvánították.

A hatóságok a bizonyítékok begyűjtése után a férfit emberölés és családon belüli erőszak gyanújával előbb 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság még aznap helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. Az ügyben a Vrancea Megyei Ügyészség folytatja a nyomozást - írta a Maszol.