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emberölés

Emberölés vádjával tartóztattak le egy férfit: féltékenységből ölte meg feleségét

23 perce
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Féltékenységből vita robbant ki egy házaspár között, majd a férfi életveszélyesen megsebesítette feleségét, akinek életét már a mentősök sem tudták megmenteni. Ez volt az idei évben a 28. nőgyilkosság Romániában.
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emberöléscsaládon belüli erőszakRománia

Féltékenységi rohamában késelte halálra 27 éves feleségét egy 32 éves férfi a Vrancea megyei Gugești településen. Az ügyészség emberölés és családon belüli erőszak gyanújával indított eljárást. Ez volt az idei év kezdete óta a 28. nőgyilkosság Romániában.

Emberölés vádjával tartóztatták le a férfit
Emberölés vádjával tartóztatták le a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Emberölés vádjával tartóztatták le a férfit

A Vrancea Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 27-én, hajnali 1:37 körül érkezett lakossági bejelentés a 112-es segélyhívóra egy súlyos családi konfliktusról. Az elsődleges vizsgálatok szerint a házaspár között féltékenység miatt tört ki hirtelen felindulásból vita, amelynek során a férj egy vágó-szúró eszközzel életveszélyesen megsebesítette fiatal feleségét.

Bár a helyszínre azonnal rendőri és orvosi egységeket irányítottak, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az áldozat életét, és a helyszínen halottá nyilvánították.

A hatóságok a bizonyítékok begyűjtése után a férfit emberölés és családon belüli erőszak gyanújával előbb 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság még aznap helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. Az ügyben a Vrancea Megyei Ügyészség folytatja a nyomozást - írta a Maszol.

 

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