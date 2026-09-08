Levelet írt Emmanuel Macron: betilthatják a kiskorúak számára a közösségi médiát?

Emmanuel Macron francia elnök kedden közölte, hogy felszólította az Európai Bizottságot: támogassa a 15 év alatti gyermekek európai uniós szintű közösségi média tilalmát.

Levélben sürgette a kiskorúak közösségi média tilalmát Emmanuel Macron. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Levélben sürgette a kiskorúak közösségi média tilalmát Emmanuel Macron

Mint arról korábban beszámoltunk, a 15 éven aluliak közösségi média tilalma már Franciaországban is felmerült. Júliusban a francia parlament mindkét kamarája hivatalosan is elfogadta a kiskorúak közösségi média-használatát korlátozó törvényjavaslatot. A törvény akár már szeptemberben is életbe léphetett volna, de a francia Alkotmánytanács augusztus közepén megsemmisítette.

A Reuters által megtekintett, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt, augusztus 29-i levelében Macron azt írta, hogy sürgetővé vált egy blokkszintű tilalom bevezetése új uniós jogszabályok révén.

Úgy vélem, most elengedhetetlenné vált, hogy tovább menjünk, és egy új európai jogalkotási szöveg révén harmonizáljuk a 15 év alatti gyermekek közösségi média platformokhoz való hozzáférésének tilalmát, hogy megvédjük az Unió minden gyermekét

- írta Macron.

Ausztrália tavaly elfogadott, a gyermekekre vonatkozó, mérföldkőnek számító közösségi média tilalmát követően számos európai ország új frontot nyit, és fontolgatja saját korlátozásait, mivel egyre nagyobb aggodalomra ad okot a közösségi média fiatalok mentális egészségére és biztonságára gyakorolt ​​hatása. Néhány ország, különösen Skandináviában, úgy véli, hogy a legjobb, ha a szülők döntenek.

Macron, aki most tölti utolsó évét Franciaország elnökeként, prioritásként kezelte az ügyet a 2027-es következő francia elnökválasztás előtt, és lobbizott más uniós kormányoknál a korlátozások támogatása érdekében. Azt mondta, hogy Franciaország külön fogja átdolgozni az Alkotmánytanács által elutasított jogszabályt, bár a parlament politikai széttagoltsága és a nehéz költségvetési tárgyalások bonyolíthatják az új törvény elfogadására irányuló erőfeszítéseket.

Von der Leyen júliusban azt mondta, hogy az Európai Unió a 27 tagú blokkban korlátozni fogja a kisgyermekek közösségi médiához való hozzáférését, hivatkozva két szakértő javaslatára, akik egy többszintű rendszert javasoltak. E megközelítés szerint a 13 év alatti gyermekek csak korlátozott, felügyelt hozzáférést kapnának, a korlátozások pedig fokozatosan enyhülnének az életkor előrehaladtával. Macron keményebb fellépést süret, és a közösségi médiához való hozzáférés 15 éves korig tartó teljes tilalmát szorgalmazza.