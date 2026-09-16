Levelet ír a szeretteinek – agyműtétje után lehet, hogy már semmire sem emlékszik a fiatal nő

Jelenleg 15 csavarral a koponyájában él egy mindössze 33 éves nő, hogy meghatározzák, az agya mely része működik rosszul. 2017 óta szenved az epilepszia hatásaitól: mára már szinte nem is önmaga. Noha a műtét visszaadhatja az életét, amit a rohamok elvettek tőle, cseppet sem kockázatmentes. Ha valamit rosszul csinálnak az orvosok, talán sokkal súlyosabb agysérülésekkel tolják ki a műtőből, mint amivel az operációt megkezdték. Épp ezért most azt tervezi az angliai Stamford városában élő Tilly Jones, hogy levelet ír barátainak és családjának arra az esetre, ha megtörténne a legrosszabb.

2017-ben jelentkezett először az epilepszia Tilly-nél

Fotó: GoFundMe

9 éve teszi pokollá az életét az epilepszia

Tilly 24 évesen olyan filmeken és sorozatokon dolgozott jelmezesként, mint a Megszállottak viadala (Killing Eve). Úgy érezte, minden tökéletes az életében. Noha volt, hogy 16 órát melózott, és hazafelé fel kellett hívnia az anyját, hogy beszélgessenek telefonon, amíg hazavezet, hogy ne aludjon el, jól érezte magát a bőrében. Aztán egy nap úgy ébredt fel, hogy maga alá vizelt, valamint csurom vér volt a párnája, mert elharapta a nyelvét egy hirtelen jött roham miatt. Az első epilepsziás rohamot újabbak követték.

Sajnos eddig semmilyen gyógyszeres kezelés nem segített, ezért döntöttek a szakemberek a kockázatos agyműtét mellett. Tillynél eddig nyolc különféle gyógykezelést próbáltak ki, egy sem vált be. Sőt, volt olyan, amely depressziót okozott és öngyilkos gondolatokat váltott ki nála. Ráadásul olyannyira lelassította a gondolkodását, hogy gyakorlatilag a szavak sem jutottak eszébe. Jelenleg folyamatosan vannak rohamai, minden nap - de olyan is akad, hogy kilenc rohama van egy nap.

Ha ez nem lenne elég, a memóriazavarokkal is meg kell küzdenie. "Nem emlékszem a barátaim esküvőjére. Nem emlékszem a harmincadik szülinapjukra. Ha valaki azt mondja, Tilly, emlékszel, amikor itt és itt ettünk? És semmi emlékem nincs róla. Semmi" - magyarázta a nő a Daily Star oldalának, hozzátéve: a munkáját is elvesztette, ráadásul valakinek folyamatosan felügyelnie kell, hiszen bármikor lehet rohama. Épp ezért reménykedik a műtétben, még ha kockázatos is.